Luca Serianni investito sulle strisce/ Linguista in condizioni gravissime: è in coma

Ore di apprensione per la vita di Luca Serianni, linguista tra i più noti in Italia e autore di uno dei testi più studiati dagli universitari italiani. Il linguista è stato investito ad Ostia, mentre attraversava le strisce, come spiega l’Ansa. Il 74enne si trova ora in coma irreversibile e sta combattendo tra la vita e la morte, tenendo in ansia tutta la comunità accademica italiana. Serianni stava attraversando la strada all’altezza dell’incrocio fra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri quando è stato improvvisamente travolto da un’auto.

Alla guida del veicolo che ha investito il linguista e filosofo, una Toyota Yaris, c’era una donna di 52 anni. L’automobilista si è fermata a prestare soccorso, chiamando immediatamente il 118. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora note e saranno accertate dalle indagini della polizia nei giorni a seguire. I primi rilievi sono stati effettuati in mattinata. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino. Le condizioni di Serianni sono apparse gravissime fin da subito. Infatti, dopo essere stato trasportato d’urgenza al Grassi di Ostia, il linguista è stato trasferito all’ospedale San Camillo nella Capitale.

Chi è Luca Serianni

Luca Serianni è nato a Roma nel 1947 ed è residente a Ostia, dove è avvenuto l’incidente. Allievo di Arrigo Castellani, si è laureato in lettere nel 1970 e ha condotto fin dai primi anni di carriera indagini su vari periodi ed aspetti della storia linguistica italiana, a partire dal Medioevo. Il linguista ha insegnato all’università Sapienza di Roma per quasi quarant’anni, dal 1980 al 2017. È inoltre socio dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia nazionale dei Lincei, oltre che vicepresidente della Società Dante Alighieri.

Serianni ha lavorato a partire dal 2004 al vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli, diventandone anche coautore nell’edizione del 2017. Con Pietro Trifone ha firmato inoltre la Storia della lingua italiana in tre volumi. Con Maurizio Trifone,ha lavorato a partire dal 2004diventandone anche coautore nell’edizione del 2017. Con Pietro Trifone ha firmato inoltre la Storia della lingua italiana in tre volumi. Serianni vive ormai da molti anni a Ostia, sul litorale romano, proprio dove questa mattina è stato investito da una donna 52enne alla guida di una Toyota Yaris. Le sue condizioni sono particolarmente gravi.

