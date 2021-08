Luca Silvestrin è morto/ Basket, scomparso dopo tumore il trascinatore della Reyer

Lutto nel mondo del basket: solo ieri è morto Luca Silvestrin, ex ala-pivot della Reyer Venezia e gran trascinatore del club veneto negli anni novanta, aveva appena 60 anni. Colpito di recente da una forma gravissima di tumore, l’ex cestista si è arreso ieri, dopo una brevissima malattia: siamo dunque vicini alla famiglia e agli amici di Silvestrin, colpiti da così gravissimo lutto. Nato nel 1961 a Venezia è solo a sedici anni che esordisce in Serie A con i colori orogranata del club veneto, allora guidato a Tonino Zorzi, a cui rimarrà legato per tutta la vita, anche dopo aver appeso le scarpe al chiodo. Dopo la stagione 1982-93 con i veneti però comincia a girare l’italia: per Silvestrin si contano esperienze importanti e formative alla Scavolini Pesaro e poi alla Libertas Forlì, ma anche Perugia, Udinee, Livorno e Pistoia fino a passare a Torino: è la sua ultima tappa prima di fare gran ritorno al Venezia, nel 1994, maglia con cui concluderà la sua carriera, alla fine della stagione 1999-2000.

LUCA SILVESTRIN È MORTO: LE SUE IMPRESE CON LA REYER

Una vita dedicata al basket quella di Luca Silvestrin, di cui oggi piangiamo la scomparsa a soli 60 anni. Con gli orogranata a cui si riunito solo negli anni novanta, ricordiamo le sue imprese più belle, come la promozione del Venezia dalla Serie A2 alla A1, sotto la guida di coach Vitucci. Pure allora ricordiamo le feste per la promozione, subito terminate per poi la immediata retrocessione del club per questioni finanziarie: una “macchia” nella storia della Reyer che pure non intacca la bellissima impresa di Silvestri, vero trascinatore dello spogliatoio allora. Poi nel 2000 la decisione di lasciare il basket professionistico, ma non di lasciare lo sport: Silvestrin rimase sempre nell’orbita della Reyer per la formazione dei più giovani e pure nel 2017 vinse la medaglia d’oro con la nazionale italiana ai Mondiali Over 55. Un gran trionfo di cui certo eravamo tutti orgogliosi per lui. Mentre rinnoviamo la vicinanza e il cordoglio alla famiglia per la scomparsa di Luca Silvestrin, alleghiamo il messaggio della Reyer, pubblicato sui social, a ricordo del l’ex cestista: “L’Umana Reyer è sentitamente addolorata per la notizia della prematura ed improvvisa scomparsa di Luca Silvestrin, Capitano orogranata. La società tutta si stringe attorno a familiari ed amici e partecipa al dolore. Che la terra ti sia lieve Luca”.

L’Umana Reyer è sentitamente addolorata per la notizia della prematura ed improvvisa scomparsa di Luca Silvestrin, Capitano orogranata.

La società tutta si stringe attorno a familiari ed amici e partecipa al dolore.

Che la terra ti sia lieve Luca 🙏 pic.twitter.com/vobLc8INNY — Reyer Venezia (@REYER1872) August 21, 2021

