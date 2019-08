Luca Tommassini/ E le caramelle a forme di forbice che sembrano…

Luca Tommassini vola in Sardegna per l’ultima data del tour che vede protagonisti Biagio Antonacci e Laura Pausini. «Stasera grandi festeggiamenti a Cagliari», ha scritto il direttore artistico su Instagram. E non ha nascosto il desiderio di riabbracciare i due artisti «e tutta la grande squadra». Nelle ultime ore però è stato molto attivo sui social e non sono mancati a tal proposito momenti di grande ilarità. Come quando ha pubblicato una foto delle note caramelle Haribo, ma in questo caso dalla forma equivoca. «Ci sono diverse misure vedo. Ottima pensata» e «Messaggi subliminali», hanno scherzato sui social. Questi sono infatti solo alcuni dei tantissimi commenti comparsi sotto il post di Luca Tommassini. Ma non manca un post affettuoso per Eva Grimaldi e Imma Battaglia, sulla copertina di Eva 3000. «Amiche belle», ha scritto il noto ballerino e coreografo attraverso il suo account social.

LUCA TOMMASSINI E LA DIVERSITÀ

Luca Tommasini sin da bambino si occupa di diversità e lotta per difendere e garantire i diritti a tutti. Con fatica e caparbietà è riuscito a superare la sofferenza per il rapporto non facile col padre, così come le diverse violenze fisiche e verbali da parte dei compagni di scuola e non. La musica e il ballo lo hanno salvato, cioè le sue più grandi passioni, coltivate proprio grazie alla madre. «Ballavo ed ero felice. La musica mi faceva sentire più sicuro e più presente a me stesso, mi permetteva di sognare e di tutto questo devo dire grazie lei che se ne accorse e che mi permise di farlo». Ne ha parlato nelle scorse settimane all’HuffPost, spiegando che per questo motivo quando si è esibito sui palcoscenici di tutto il mondo, con star italiane e internazionali, sentiva di non essere solo. «Tutte le volte c’è sempre stata anche mia madre accanto a me. Eravamo noi due».

