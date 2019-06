Matrimonio Eva Grimaldi e Imma Battaglia/ Real Time: Enzo Miccio Wedding Planner

Matrimonio Eva Grimaldi e Imma Battaglia arriva in tv su Real Time

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi si sono sposate lo scorso 19 maggio con una cerimonia da sogno: questa sera Real Time farà rivivere la loro favola, con uno speciale tutto dedicato alle nozze. Il matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia – Enzo Miccio Wedding Planner: questo il titolo del documentario che prenderà il via questa sera, a partire dalle 21.10. La Grimaldi e La Battaglia si sono dette sì dopo sette anni d’amore, al cospetto di amici e parenti. Accanto all’attrice, in qualità di testimone, anche il suo ex storico e volto delle fiction italiane, Gabriel Garko, con il quale negli anni ha mantenuto un rapporto fraterno. A fare da sfondo alla loro favola, il Resort & Spa dello chef Antonello Colonna, una location da sogno, circondata dal verde della campagna romana. Protagonista indiscusso della cerimonia il noto wedding planner Enzo Miccio, che svelerà dettagli, curiosità e retroscena del matrimonio più atteso della stagione.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia: “L’amore non ha forma ed è famiglia”

Il matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia – Enzo Miccio Wedding Planner riporta in auge il tema dei diritti civili, un tema tanto caro proprio alle due neo spose, che proprio per questo hanno scelto di rendere pubblico il privato. “In questa celebrazione quello che mi ha convinto è la parte politica”, spiega Imma Battaglia al Corriere.it. “Quando in un Paese gli striscioni di dissenso vengono rimossi in malo modo – spiega l’attivista Lgbt – è giusto esibire l’amore, la relazione come chiaro messaggio politico di dove ci collochiamo rispetto al Paese. Eva e io stiamo con i diritti civili, il diritto alla casa, al lavoro, il diritto all’amore rispettato”. Proprio nei giorni scorsi, la Battaglia ha approfittato del Pride di Roma per lanciare il suo messaggio politico a Matteo Salvini: “L’amore non ha forma ed è famiglia – si legge su Huffington Post – E noi siamo famiglia, una nuova e felice famiglia lesbica. Salvini, fattene una ragione”.

“Il punto di partenza comune è quello di amarci”

Lo speciale su Real Time dal titolo Il matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia – Enzo Miccio Wedding Planner ripercorre aneddoti e retroscena dell’unione civile tra le due neo spose. “Ci siamo arrivate da due strade completamente diverse – spiega Imma Battaglia al Corriere.it – Sicuramente il punto di partenza comune è quello di amarci e stare bene insieme. Un concetto molto ampio che include un amore importante verso le nostre famiglie. Tutte le nostre famiglie, naturali e sociali – piega infatti l’attivista – saranno alla cerimonia”. Abito blu per la Battaglia, rosa antico con inserti floreali per la Grimaldi, le due neo spose si sono definite sui social “Orgogliose ogni giorno di più!”. Proprio sui rispettivi profili Instagram, continuano a condividere le loro sensazioni sul loro matrimonio, che le ha legate civilmente dopo circa sette anni d’amore. “Con te mi sento forte”, scrive l’attrice in uno scatto che la immortala insieme a Imma Battaglia nel primo bacio dopo il sì. Di seguito, il video promo condiviso sui social da Real Time.





