Queste vacanze di Natale sono state un vero incubo per Luca Tommassini, che ha dovuto affrontare due eventi sconvolgenti nel corso della sua vita. Il primo è stata una rapina dove si è trovato la casa svaligiata a inizio dicembre, mentre il secondo evento ben più grave è quello dell’operazione al cuore. Il cinquantenne coreografo ha dovuto subire un intervento alla valvola mitrale ed è tornato sui social a raccontare come è andata e quello che ha passato.

Il ballerino dalla carriera incredibile alle spalle ha scritto un post sui social ringraziando prima di tutto i medici che lo hanno operato: “Voglio ringraziare subito il Dott. Piergiorgio Bruno e il Dott. Massimo Bassetti“, i chirurghi del policlinico Gemelli di Roma. Del resto, Luca Tommassini ha affrontato una sfida davvero grande: ha dovuto farsi ricostruire a mano la valvola mitrale del cuore, che è stata sostituita con un’altra valvola. Sul suo profilo Instagram è comparsa la foto della sua cicatrice, immagine che ha attirato il supporto di tantissimi fan e vip del mondo dello spettacolo.

Per ora, Luca Tommassini si è preso una pausa per recuperare le energie. Nel post sui social ha scritto che avrebbe tantissime cose da dire ma che ora come ora ha bisogno di recuperare le energie e di stare con la famiglia per rimettersi in piedi: “è stato ed è tutto molto più “impegnativo” di quello che mi aspettavo“. Tutto questo è successo sotto Natale, e il coreografo ha augurato ai fan di viversi i festeggiamenti nella maniera mvalvoligliore, festeggiando anche per lui. L’artista ha vissuto un 2024 incredibilmente difficile. Inizialmente è stato coinvolto con il Festival di Sanremo, mentre poi è approdato su Viva Rai 2! al fianco di Fiorello.

I vari problemi al cuore hanno però rallentato i suoi ultimi lavori, ma le sfortune non sono finite. All’inizio di dicembre si trovava per lavoro fuori dall’Italia, e nel frattempo ha subito un furto a Roma, nella sua casa. Furto considerato dal ballerino stesso come molto grave, che ha poi influito ulteriormente sulla sua condizione di salute. Inizialmente Luca Tommassini aveva deciso di non dire nulla al pubblico sui suoi problemi al cuore, ma dopo l’operazione ha avuto bisogno di sentire vicinanza con i suoi fan e si è aperto raccontando quello che ha passato.