Luca Vetrone rasa i capelli in diretta all’Isola dei Famosi/ Video: “Sembra che hai 12 anni adesso!”

Nella puntata dell’Isola dei Famosi 2023 del 5 giugno arriva uno dei momenti cult e più attesi di ogni edizione: la prova del taglio dei capelli. Inizialmente viene fatto credere a Marco Mazzoli che sarà lui a dover rasare i capelli, ai quali tiene in modo particolare, ma solo poco dopo Ilary Blasi gli annuncia che lui non sarà il soggetto della prova ma colui che dovrà tagliare i capelli al naufrago scelto dallo spirito dell’Isola. Il suo nome? Luca Vetrone.

Il naufrago dalla lunga e fluente chioma viene chiamato da Ilary Blasi al centro della spiaggia, e viene fatto accomodare su una sedia. Scopre dunque che per conquistare delle bistecche alla brace per se e i suoi compagni, più una frittata solo per se, dovrà sottoporsi al taglio totale dei capelli, rinunciando alla sua lunga chioma. Luca rifiuta: “Li avevo lunghi dal primo Covid, sai quanti anni ci ho messo per farli diventare così?”, dice a Ilary Blasi. Molti però intervengono per fargli cambiare idea, addirittura sua madre che alla fine riesce a convincerlo. “Sembra che hai 12 anni adesso!”, è il commento di Fabio Noise, tra i tanti dallo studio. Il risultato del taglio? Lo trovate nel video alla fine dell’articolo.

Gian Maria, attento perché ora tocca a te! ✈️ #Isola pic.twitter.com/kKYJKf92ZM — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2023

