Luca Vismara: “Voglio portare i Jalisse a Sanremo dopo l’Isola”/ “Proporrò loro una canzone per Amadeus”

I Jalisse al prossimo Festival di Sanremo? L’impresa non è da escludere. Ciò che il duo, vincitore dell’edizione del 1997, sogna da oltre un ventennio senza avere esito positivo, potrebbe ora finalmente avverarsi. Ne è certo Luca Vismara, ex concorrente dell’isola dei famosi, ex di Amici e oggi produttore e autore musicale. Ospite in collegamento su Rtl 102.5 News, Vismara si è detto pronto a portare i Jalisse sul palcoscenico dell’Ariston, finalmente di nuovo in gara.

“Vorrei portare i Jalisse a Sanremo. Ora sono all’isola dei famosi, ma appena usciranno proporrò una canzone”, ha rivelato l’ex allievo di Amici, che tanti ricordano anche per i suoi accesi scontri con Rudy Zerbi. Ha quindi aggiunto: “Durante l’estate potrei dedicarmi alla loro canzone da far ascoltare ad Amadeus”.

Luca Vismara è dunque pronto a sfornare una canzone per i Jalisse da proporre ad Amadeus al prossimo Festival di Sanremo. D’altronde Vismara ha rivelato di essere stato proprio lui ad aver convinto Paola & Chiara alla reunion vista proprio sul palco dell’Ariston, una reunion che, insieme al nuovo brano, è stata un enorme successo. Adesso dunque punta sul duo di “Fiumi di Parole”, indimenticabile successo sanremese, per anni scartati. D’altronde Amadeus, secondo i rumors, si sarebbe già messo al lavoro per la prossima edizione della kermesse canora. Lo scorso anno sono arrivati oltre mille brani alla sua attenzione. Quest’anno il numero potrebbe essere ancora più alto, e tra le canzoni proposte potrebbe dunque esserci quella di Vismara per i Jalisse

