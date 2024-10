Questa sera, mercoledì 16 ottobre, Giada Desideri è ospite di Storie di donne al bivio. L’attrice e moglie del celebre doppiatore Luca Ward è pronta a raccontarsi tra presente, passato e futuro. Inevitabile il riferimento alla malattia della figlia Luna e alle sue condizioni di salute. La figlia di Giada Desideri e Luca Ward è infatti affetta dalla Sindrome di Marfan, una malattia rara che può comportare alterazioni ossee, oculari, cardiache e del sistema nervoso centrale.

Prima di capire quale problema di salute avesse la figlia, Giada e Luca hanno dovuto affrontare un calvario, fatto di ricerche e approfondimenti infiniti. Ma il peggio è arrivato soltanto dopo, come raccontato dallo stesso Ward. “Sono andato proprio giù, anche se sono forte, perché in questo caso potevo fare poco”, le sue parole. Giada Desideri, al contrario, ha preso in mano la situazione, facendo da traino per tutta la famiglia.

“Anche se queste cose capitano, all’inizio ci sentivamo colpevoli ed è stato terribile “, ha confidato l celebre doppiatori. Per contrastare la malattia della figlia Luna, la famiglia si è recata fino in Francia per procurarsi dei busti correttivi adeguati. Tutto questo è accaduto nel periodo della pandemia, qualche anno fa, in una fase storica particolarmente complessa per gli spostamenti. Così la piccola Luna si è sottoposta ad una operazione chirurgica, per evitare rischi potenzialmente letale. “Non c’era molta scelta, anche perché l’alternativa era la morte per soffocamento”, ha detto Ward.

Preoccupato per Luna, l’attore ammette di aver trascurato il secondo figlio Lupo, ma ancora una volta Giada Desideri ha ripreso in mano la situazione facendogli capire che doveva cambiare atteggiamento. E così è stato “anche se il tempo passato non si recupera”, conclude amaro l’attore.