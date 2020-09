Luca Ward è Zucchero/ “Senza una donna”, elogi per la performance vocale

Luca Ward incontra subito i favori di Loretta Goggi nella sua interpretazione di Zucchero con “Senza una donna”. “Sei stato bravissimo a prendere i tratti dello Zucchero dell’epoca, quello a Sanremo degli anni Ottanta. Era difficile ottenere una somiglianza fisica ma con la voce hai fatto un’ottimo lavoro.” Salemme si sofferma sulla somiglianza: “Dal vivo forse rende meglio che in tv l’effetto, la voce però l’hai presa molto bene. Forse hai tenuto troppo alcune note ma sei stato bravissimo ad adattare la voce senza far uscire il timbro del doppiatore.” Panariello sottolinea: “Non è facile per un doppiatore fare un’imitazione, la tua performance meriterebbe un premio in più proprio per questo”. (agg. di Fabio Belli)

Luca Ward è Zucchero in “Senza una donna”

Luca Ward è Zucchero con “Senza una donna”. Luca Ward prenderà parte a Tale e Quale Show su Rai 1 dove potrà dimostrare tutta la sua bravura nell’interpretare un altro personaggio. Un aneddoto molto interessante su Luca Ward: l’attore e doppiatore conosce una dei giurati del programma, Loretta Goggi, da moltissimo tempo. Infatti, la showgirl ha confermato di essere stata babysitter di Ward quando lui era ancora bambino e lei aveva circa 12 anni. Un incrocio davvero sorprendente tra i due volti noti del mondo dello spettacolo, ma le sorprese non terminano assolutamente qui. In tempi recenti, il buon Luca è tornato a farsi sentire come doppiatore di Mufasa nel remake del film d’animazione Il re leone. Ancora una volta, il doppiatore ha messo in mostra una voce riconoscibile, unita ad una simpatia spiccata che lo ha reso un’autentica icona anche nel variegato mondo dei social network.

Luca Ward, dalla tv al cinema passando per le sue relazioni amorose

C’è davvero molto da sapere anche riguardo alla vita privata di Luca Ward, che gli ha riservato numerose sorprese sia positive sia negative. Il doppiatore non ama parlare delle sue vicende sentimentali a livello pubblico, ma si sa che ha una figlia di nome Guendalina, nata dal suo primo matrimonio con Claudia Razzi. In seguito, l’attore ha avuto altri due figli, Lupo e Luana, nati dal suo secondo matrimonio con la collega Giada Desideri. Da Un posto al sole ad Elisa di Rivombrosa, passando per Capri, Luca Ward è stato personaggio di spicco in una lunga sequenza di serie televisive. Al tempo stesso, va ricordata anche la sua esperienza nel reality show L’isola dei famosi, risalente al 2010 e conclusa in tempi rapidi a causa della frattura dell’osso sacro e di due vertebre. Ora Luca è pronto a gettarsi nell’avventura di Tale e quale show.



