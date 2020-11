Luca Zigliana/ Dice no ai muscoli, alla storia e… (Il Collegio 5)

Luca Zigliana ha le idee molto chiare. Il giovane protagonista de Il Collegio 5 continua a mietere successi e anche in questi giorni non si è parlato che di lui per le sue idee chiare a cominciare dal fatto che la storia e la geografia di sicuro non sono utili e lui non ha intenzione di sprecare la sua vita a studiare queste materie. Ma sarà davvero con questi presupposti che alla fine porterà a casa la sua licenza media? Al momento la sua vita nel collegio non è a rischio perché non si è dimostrato maleducato o sopra le righe come altri suoi colleghi (vedi Aurora Morabito in primis) ma la verità sul suo conto arriverà solo questa sera con la nuova puntata del docureality di Rai2. Ma chi è Luca Zigliana? Il 15enne proveniente dalla provincia di Bergamo, si è presentato nel suo video all’insegna della sua ‘faticosa’ vita e il suo profondo pessimismo leopardiano.

Luca Zigliana ne Il Collegio 5 tra muscoli e geografia

Luca Zigliana non vuole essere muscolo, quindi non perde tempo in palestra o con l’eliminazione, perché convinto che per conquistare gli altri basti solo il coraggio di essere se stessi. Proprio questa è la sua fatica più grande ovvero quella di convivere ogni giorno con se stesso senza possibilità di scappare via. Il suo unico obiettivo? Essere diverso da quello che è il clichè moderno dei ragazzi della sua età ma anche dal classico intellettuale che non deve essere per forza biondo, con i brufoli e con i capelli ricci in testa. E la scuola? La madre lo ha definito un vero e proprio lazzarone ma il padre poi ha alzato il velo su altre qualità, ovvero la sua intelligenza ma anche il suo poco impegno nella scuola e questo non gli permette di vivere un percorso lineare. Forse le cose cambieranno adesso che Luca si sta impegnando tra i banchi de Il Collegio 5?



