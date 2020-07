Luca Zingaretti/ “Con Luisa Ranieri ricordi indelebili ai concerti di Vasco Rossi”

Luca Zingaretti è uno degli ospiti intervistati di “Vasco – La tempesta perfetta“, l’evento musicale con protagonista Vasco Rossi e trasmesso mercoledì 1 luglio 2020 in prima serata su Raiuno. L’attore italiano, volto del Commissario Montalbano, ha raccontato una serie di aneddoti legati alla musica di Vasco e di come le canzoni del rocker di Zocca abbiano rappresentato da sempre un momento di condivisione nella sua vita e anche nella sua storia con la moglie Luisa Ranieri.

“Tutti gli aneddoti dei tanti concerti di Vasco che ho visto sono divertenti, non tutti raccontabili…” – ha detto Zingaretti che ha voluto poi condividere con i telespettatori uno in particolare: “se ne dovessi dire uno in particolare, sceglierei quello con Luisa: andammo a vedere Vasco al nono mese di gravidanza: aspettavamo nostra figlia Emma e decidemmo insieme che era divertente, sarebbe stato bello far sentire a nostra figlia che ancora doveva nascere la musica di Vasco sin da giovane. Andammo, eravamo ovviamente in una situazione protetta, allo stadio Olimpico di Roma e abbiamo cantato e ballato come al solito fino a che, a un certo punto, Luisa mi ha detto di portarla via…”.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri: dopo 3 giorni dal concerto di Vasco…

Un concerto indimenticabile per Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, visto che la coppia tre giorni dopo dal live di Vasco Rossi sono diventati genitori di Emma. A raccontarlo è anche Luisa Ranieri, la bellissima attrice italiana che ha ricordato: “ero incinta di nove mesi con un pancione enorme e tale era l’emozione e tale è stata la forza della musica che ad un certo punto me ne sono dovuta andare per le contrazioni e ho partorito dopo 3 giorni”. Che dire un ricordo davvero speciale che ancora oggi l’attore italiano custodisce nel suo cuore e lega in maniera inesorabile alla musica del grandissimo rocker di Zocca. “E’ un ricordo indelebile perché è la prima cosa che abbiamo fatto tutti e tre insieme” ha detto un emozionato Luca Zingaretti ricordando quanto la musica di Vasco Rossi sia da sempre la colonna sonora della sua vita.



