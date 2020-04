LUCA ZOCCHI “FERNANDA LESSA HA AVUTO IL CORONAVIRUS?”/ Ecco tutta la verità

Fernanda Lessa non ha avuto il coronavirus: Luca Zocchi, marito della showgirl, ha smentito che la moglie abbia sofferto del covid-19 mentre era all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Una situazione di cui si era iniziato a discutere quando Fernanda ha cominciato a lamentare sintomi influenzali all’interno della casa e le voci sulla sua salute si erano fatte insistenti, con Selvaggia Lucarelli che aveva chiesto chiarimenti a Mediaset. Ma Luca ha voluto smentire quella che ha definito seccamente come una fake news, come specificato durante l’intervento radiofonico nel programma “Non succederà più” trasmesso dall’emittente Radio Radio e condotto da Giada Di Miceli. Il malanno di Fernanda Lessa all’interno della casa era stato visto come una potenziale infezione da covid-19, ma Zocchi ha smentito categoricamente: “Una fake news quella sul coronavirus di mia moglie, lei si è spiegata male. Ha avuto una forte bronchite, ma non ha assolutamente avuto la polmonite”. Una smentita necessaria anche a causa di alcune dichiarazioni della Lessa che avevano probabilmente calcato un po’ troppo la mano sui malesseri patiti nella casa.

“TEMPISTICA INCOMPATIBILE CON IL COVID-19”

Luca Zocchi ha ricordato come Fernanda Lessa sia stata trattata con degli antibiotici all’interno della casa, terapia assolutamente non indicata per il covid-19 che essendo un virus non risponde a questo tipo di cure. Si è trattato dunque di una potente bronchite, senza dimenticare come Zocchi abbia sottolineato la tempistica completamente incompatibile con un’infezione da coronavirus, visto che Fernanda ha iniziato a stare male diverse settimane prima rispetto allo scoppio dell’epidemia in Italia a fine febbraio. Luca Zocchi ha anche approfittato dell’intervento radiofonico per chiarire le polemiche con la compagna di Sossio Aruta, Ursula Bennardo: “Io avevo scritto al profilo di Sossio, volevo parlare con il suo media manager. Poi ho scoperto che era lei, dopo aver mandato i messaggi. Comunque gli screenshot risalgono a molti giorni fa. Io mi inalbero facilmente”. Scintille private che sono state comunque chiarite.



