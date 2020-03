Luca Zocchi, marito Fernanda Lessa/ Attacca Sossio Aruta: “Un troglodita, ignorante!”

Fernanda Lessa ha un principe azzurro all’esterno del Grande Fratello Vip 4 pronto a combattere tutte le sue battaglie. Si tratta del marito Luca Zocchi, che in questi giorni ha sollevato aspre critiche su Instagram nei confronti di tanti concorrenti del reality. Anche Sossio Aruta è finito nel mirino di Zocchi, che lo ha accusato di essere “il solito troglodita”. Il motivo è dovuto alla derisione che l’ex calciatore ha fatto alle spalle della modella con Antonella Elia, Paola Di Benedetto, Andrea Denver e Sara Soldati. “Fernanda ha un dente spezzato e sta male”, ha continuato Zocchi, “e quindi la si prende per il c**o così, nella stanza delle vipere. Che vergogna. Le cose non le sapete dire in faccia, soprattutto Andrea Denver, il buon samaritano. Antonella ti dimostri il crotalo che sei. Paola, falsa come una Vuitton in vendita in spiaggia. Sossio ignoranza allo stato puro”. Clicca qui per leggere il post di Luca Zocchi.

Luca Zocchi difende la moglie Fernanda Lessa: incursione al Grande Fratello Vip?

Ci dobbiamo preparare ad un collegamento fra Zocchi e la Casa? Non sarebbe la prima volta, visto che in passato il marito della brasiliana è entrato nel loft per svariati motivi, fra cui un confronto con Pago. Non tutti gli spettatori però sono d’accordo con la sua decisione di prendere le difese della Lessa, soprattutto perchè non credono al suo malessere. “Come mai se aveva male ai denti, poi ballava, mangiava, fumava? E’ una serpe”, si legge fra i commenti. “Ma piantatela. Siamo in piena pandemia e non avete altro da dire”, interviene un’altra spettatrice.



