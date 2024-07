Ursula Bennardo contro l’ex Sossio Aruta: “Ha bisogno di attirare attenzione”/ Poi svela divieto sulla figlia

Ursula Bennardo contro Sossio Aruta: nuove stoccate per l’ex coppia di Uomini e Donne

Non si ferma il botta e risposta tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La loro storia d’amore, che ha portato alla nascita della piccola Bianca, è giunta al capolinea ormai da alcuni mesi e non nel migliore dei modi. Lo testimoniano le frecciatine che i due continuano a lanciarsi attraverso i social. L’ultima è arrivata da Ursula, che ha deciso di rispondere alle domande curiose di alcuni follower.

In molti le hanno chiesto del suo rapporto con Sossio e se sarà possibile ritrovare la fiducia che c’era tra loro: “Credo sia quasi impossibile… – ha ammesso l’ex dama di Uomini e Donne, che ha poi aggiunto – chi sbaglia sa di sbagliare, e non si preoccupa durante, non credo più nelle seconde possibilità… una volta ci credevo ma ragionavo con la mia testa, con il mio cuore non con l’altra….”

Proprio a Sossio Aruta, Ursula Bennardo ha poi lanciato delle palesi stoccate. La prima, rispondendo a chi gli chiede perché non ha replicato agli attacchi che il cavaliere le ha lanciato in queste settimane: “Lascio sfogare chi ha bisogno di attirare attenzione… – ha scritto Ursula – Sono sicura che chi segue è intelligente e perbene quanto me da capire anche quello che non dico.” Poi, a chi le ha chiesto perché non mostrasse più la loro bambina sui social, Ursula ha risposto: “Non sappiamo neanche noi il perché vista la naturalezza con la quale lo abbiamo fatto per 4 anni… ma mi è stato proibito dal padre tramite legali! I misteri della vita.”

Lanciate le stoccate al suo ex compagno, Ursula ha infine spiegato di aver superato il periodo più difficile conseguente alla separazione: “Sto meglio, periodo nero passato… Ora dovrà diventare tutto a colori. Tantissimi progetti e pensieri positivi.” ha concluso.











