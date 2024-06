Sossio Aruta pronto a tornare a Uomini e Donne dopo la separazione con Ursula Bennardo?/ La risposta spiazza

Uomini e Donne 2024/2025, Sossio Aruta torna nel Trono Over? La sua risposta spiazza: “Le vie del signore sono infinite”

Dopo la pausa estiva il dating show di Maria De Filippi con una nuova edizione, ci saranno nuovi troniste e troniste con i rispettivi corteggiatori e tornerà anche il Trono Over di Uomini e Donne con il suo parterre di dame e cavalieri. E tra i cavalieri ci sarà anche Sossio Aruta dopo la rottura con Ursula Bennardo? L’uomo infatti proprio nel programma aveva conosciuto colei che poi sarebbe diventata la sua compagna e mamma di sua figlia Bianca. Il loro amore tra alti e bassi sembrava durare in eterno ed invece pochi mesi fa i due hanno annunciato la rottura definitiva.

Ed adesso che è nuovamente single in molti si chiedono se Sossio Aruta è pronto a ritornare come cavaliere a Uomini e Donne. Nelle scorse ore, infatti, ha risposto ad alcune domande dei suoi follower in una serie di stories Instagram e tra i vari alcuni gli hanno chiesto se ritornerebbe nel programma e la risposta di Sossio è stata molto ambigua: “Le vie del signore sono infinite”. Tuttavia, considerando che ha aggiunto delle faccine che ridono sembra che la risposta sia del tutto ironica. Insomma, staremo a vedere quale sarà il futuro dell’ex cavaliere di Uomini e Donne.

La fine della relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è stata turbolenta e burrascosa ed i due spesso si sono lanciati e continuano a lanciarsi frecciate sui social. E tra le varie accuse si è sparsa la voce prima di un presunto tradimento di Ursula, smentito da entrambi, e poi di un presunto tradimento di Sossio. E su Instagram, Sossio alle accuse di essere un donnaiolo e che questa sia la causa della fine della loro relazione ha risposto secco: “Falso, falsissimo. Sono stato un uomo serio e fedelissimo. E rispettoso verso mia figlia. Ho fatto il mio dovere da uomo innamorato e sono fiero dei miei valori.” Tuttavia ha voluto concludere con un messaggio distensivo. Dopo aver ammesso di aver fatto di tutto per salvare la sua relazione con Ursula Bennardo ha ammesso: “Bianca dice che il suo papà è bravo, bello e buono e mi vuole vicino a lei. Per il resto le auguro di trovare il meglio e di vivere felice in eterno.”











