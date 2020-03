Luca Zocchi “Che schifo la Elia! Se lo show non è truccato…”/ Marito Fernanda Lessa chiede l’espulsione

Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, è in prima linea sostenere il percorso della gieffina della casa del Grande Fratello Vip 2020, e nei gironi scorsi ha esortato i tanti fan a salvarla dalla nomination, che la vede contrapposta a Licia Nunez e alla sua storica rivale, Antonella Elia. Proprio nei confronti di quest’ultima – e, in particolare, a causa della lite che la scorsa notte ha visto le due gieffine litigare – Zocchi si è espresso di recente sui social, dove, attraverso una serie di commenti, ha preso le difese di sua moglie. “Che dire amore mio – si legge in un post che il marito di Fernanda Lessa ha condiviso su Instagram – buona fortuna per stasera e se il programma non è truccato – ha sottolineato Luca Zocchi – finalmente la Elia verrà squalificata da regolamento. Che schifo la scena di stanotte e brava a esserti trattenuta – ha precisato l’uomo. Sono fiero di te, io non sarei riuscito… ti amo piccola”.

LUCA ZOCCHI, MARITO FERANDA LESSA: “FOSSI STATO IN TE…”

Luca Zocchi ha ribadito il suo pensiero pubblicando una serie di IG Story nelle quali si è complimentato con sua moglie, Fernanda Lessa per essere riuscita a non cedere alle provocazioni di Antonella Elia. “Fossi stato io in te – ha precisato il marito della gieffina – io le avrei tirato una testata, credo” e in virtù di quanto è accaduto, si dice certo che la nomination si concluderà con un nulla di fatto. Secondo Zocchi, infatti, Antonella Elia, questa sera, dovrebbe essere squalificata; di conseguenza, spiega riferendosi al verdetto del televoto: “a logica delle cose non dovresti rischiare”. Ma Luca Zocchi è andato oltre, ipotizzando che il bisogno di Antonella di mangiare biscotti senza glutine, l’oggetto della contesa, sia più un capriccio che una necessità legata a questioni di salute. “Non ha nessuna ricetta medica e infatti mangia pizza, pasta e tutto il resto”, ha detto il marito di Fernanda lessa sui social, “solo, le piacciono di più le cose senza glutine”

LUCA ZOCCHI ATTACCA ANTONELLA ELIA

Secondo Luca Zocchi, Antonella Elia non è esente da errori e, proprio come ha fatto sua moglie, Fernanda Lessa, anche lei nei giorni scorsi avrebbe sottratto del cibo dalle provviste dell’intero gruppo. Ecco la risposta che pochi minuti fa ha dato a un hater, che difendeva il comportamento dell’ex valletta: “Fernanda stava prendendo una felpa di Paolo, è vero, ha preso due biscotti – ha ammesso Luca Zocchi – […] per non parlare di tutto il cibo che Antonella si è rubata da quello di tutti e che ha nascosto lì (nell’armadio, ndr) e che la scorsa settimana è pure andato a male e hanno dovuto buttarlo. Belli gli hater – ha sottolineato quindi il marito di Fernanda Lessa con un pizzico di ironia – ma almeno scrivete cose vere”. Riusciranno le sue parole a salvare la sua amata dalla nomination contro Antonella Elia?





