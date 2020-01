Luca Zocchi, marito Fernanda Lessa/ Ecco come ha salvato la modella

Luca Zocchi diventerà l’amore più importante di Fernanda Lessa, in un momento di forte crisi della modella. La dipendenza dall’alcool infatti si è rivelata un’altalena in passato e la nuova concorrente del Gf Vip 4 è riuscita a riprendersi del tutto solo grazie alla sua storia d’amore con colui che è diventato poi suo marito. La Lessa è caduta più volte nel tunnel, prima in quello della droga e poi in quello dell’alcool, ed è stato Luca a starle vicino, a spingerla ad uscirne in via definitiva. “Dal primo momento che l’ho visto, ho detto ‘quello è l’uomo della mia vita’ e allora sono andata a capire chi era, ma mi dissero che era fidanzato da 11 anni… ma alla fine anche lui si era innamorato“, ha detto Fernanda a Domenica Live. Il loro incontro è avvenuto sul lavoro, ha specificato l’organizzatore di eventi, e ricorda ancora di essere rimasto folgorato al primo sguardo: “Quando l’ho vista, l’ho trovata bellissima. Lavoravo con una grossa azienda che organizzava eventi. Lei era ospite per quell’evento“. Purtroppo sono ben poche le notizie sul suo conto: Luca a quanto pare è più che riservato e tiene lontani gli sguardi indiscreti. Spesso appare però sul profilo social della moglie ed in base alle notizie reperibili in rete, sembra che abbia vissuto per un lungo periodo ad Amsterdam, prima di ritornare in Italia ed incontrare la donna della sua vita.

Luca Zocchi, marito Fernanda Lessa: un vero punto di riferimento

A quasi tre anni di distanza dal loro matrimonio, Luca Zocchi continua ad essere il punto di riferimento della moglie Fernanda Lessa. A quanto pare è stata la modella a conquistare il barman italiano: “E’ stata dura perché lui era fidanzato da undici anni ed è come se fosse sposato e per me gli uomini sposati non si toccano, ma lui lavorava per una multinazionale che organizzava alcuni eventi a cui partecipavo. Lui un giorno è venuto a prendermi e mi ha detto che aveva chiuso la sua storia e dopo quattro mesi è iniziato tutto”, ha detto a Verissimo la modella. Sono trascorsi quattro anni dal loro primo incontro, come ci ricorda la Lessa su Instagram, in occasione delle feste natalizie. Per la loro cerimonia, svela invece Diva e Donna, i due sposini hanno scelto rito civile e outfit blu e bianco. Lui in completo blu con camicia e scarpe bianche, lei con camicia bianca e gonna blu, due piccoli laccetti gialli alle caviglie e lingerie in tinta con la gonna.

