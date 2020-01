Luca Zocchi, marito Fernanda Lessa Vs Antonella Elia/ “Fa bullismo. Cosa schifosa!”

Le rivalità tra Antonella Elia e Fernanda Lessa sconfina e arriva ufficialmente fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il marito di Fernanda, Luca Zocchi, ha deciso di intervenire sui social dopo aver assistito a quello che lui ha ritenuto un atteggiamento di vero e proprio bullismo nei confronti di sua moglie. “Ieri sera sono successe cose molto spiacevoli dette da parte della Elia nei tuoi confronti – ha esordito Zocchi, parlando direttamente alla compagna – .Minacce…Diceva di volerti picchiare…” continua. Poi ancora “Mi piacerebbe vedere la scena, almeno la abbassi di altri 20 cm – sbotta Zocchi, che prosegue – Una scena di bullismo puro in cui lei dichiarava alla Nunez e alla Volpe, che cercavano di difenderti, che devi rimanere sola, che vai lasciata sola, che vai esclusa dal gruppo, quindi bullismo puro. Una cosa schifosa! Il bullismo va combattuto ed è una cosa inammissibile”.

Antonella Elia attacca Fernanda Lessa: interviene il marito Luca Zocchi

Ma a quali frasi si riferisce Luca Zocchi? Antonella Elia, dopo le dichiarazioni fatte in diretta al Grande Fratello Vip mercoledì, ha infatti avuto comportamenti discutibili nei confronti di Fernanda Lessa. Trovando Licia intenta a parlare con la Lessa, Antonella in disparte l’ha poi invitata a non parlarci: “Ho passato tutta la sera a guardare te che parlavi con lei e dentro mi rodeva, volevo venire lì e dirti ‘basta andiamo’, ma poi si arriva proprio allo scontro – ha detto Antonella all’amica, continuando poi ad accusare la Lessa di avere – una brutta energia e creerà cose torbide e cattive.” E ancora “Io vorrei che Fernanda fosse isolata e emarginata perché mi sta sulle pal.e”. Parole pesanti di fronte alle quali il marito non è riuscito a rimanere in silenzio. Argomento dunque scottante che Alfonso Signorini potrebbe affrontare proprio questa sera nel corso della diretta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA