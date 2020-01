Antonella Elia scenata di gelosia a Licia Nunez/ “Se la Lessa mi sta sulle pal*e perché..” (GF Vip)

“Se sa che Fernanda Lessa mi sta sulle pal*e perché ci parla due ore?”, questo è quello che sta facendo stare male Antonella Elia in queste ore nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ovvero la vicinanza tra la sua amica e compagna di letto con la sua nemica. Forse la conduttrice e showgirl non sa ancora che la loro amicizia potrebbe avere le ore contate per via dell’esternazione della Lessa (“la lesbica mi ha nominato”) riguardo a Licia Nunez, ma la cosa che non sfugge al pubblico è che Antonella Elia è sempre un passo avanti e forse ha già fiutato che qualcosa non va e questo la fa stare male: “Licia le ha detto le stesse cose che ho detto io a Fernanda e adesso sono diventate le migliori amiche, me lo devi spiegare, cosa hai avuto due ore da parlare con Fernanda…”. Dopo il suo sfogo con Adriana Volpe ecco che Licia la raggiunge in camera e così le due possono chiarire le cose. Clicca qui per vedere il video del momento.

ANTONELLA ELIA “GELOSA” DELL’AVVICINAMENTO DI LICIA NUNEZ A FERNANDA LESSA

Licia dice ad Antonella Elia di aver parlato con Fernanda Lessa perché lei glielo ha chiesto: “Mi ha raccontato della sua vita, della nomination, tutto qua…” e la sua compagna di letto ha subito rilanciato: “E’ una gran leccaculo, è falsa e viscida”. La Elia è convinta che adesso fa la simpatica con tutti solo per portarla della sua parte invece è “Viscida e stron*a, mi ha nominato parlando del cibo che non divido… è falsa”. A quanto pare la Elia ci è rimasta male anche se Licia Nunez le fa notare che anche lei all’inizio ha provato a conoscere Fernanda Lessa e quando a tavola ha sentito il suo nome ha deciso di intervenire per capire quale fosse il suo problema, tutto qua.

