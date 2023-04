Lucas Hernandez ha tradito la moglie con Cristina Buccino?/ “Fai il doppio gioco”

Lucas Hernandez accusato di tradimento dalla moglie: lo sfogo sui social

Sono ore complesse quelle che sta attraversando Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco, accusato di tradimento dalla moglie. Amelia Lorente avrebbe pubblicato delle storie Instagram, in cui lancia delle frecciate amare al marito convinta che abbia una relazione con Cristina Buccino.

“Ora puoi smetterla di fare il doppio gioco, Lucas Hernandez” esordisce furiosa la moglie del calciatore che aggiunge: “Te lo regalo, Cristina Buccino. Non dimenticare che hai DUE figli che non vieni a vedere” conclude l’influencer spagnola alludendo alla relazione clandestina dello sportivo con la showgirl. Molto probabilmente non è un caso che Amelia abbia mosso queste precise accuse nel momento in cui il giocatore del Bayern si trova a Milano. Al momento non ci sono repliche da parte di Hernandez e neanche della Buccino.

Cristina Buccino e il selfie con Lucas Hernandez: nuova coppia?

Nelle ultime ore, Amelia Lorente, moglie di Lucas Hernandez ha accusato sui social il calciatore di averla tradita con Cristina Buccino. Attualmente, il difensore del Bayern Monaco potrebbe avere una relazione con la showgirl dal momento che il calciatore ha anche commentato alcuni scatti della Buccino.

Sul web in molti hanno polemizzato sulla coppia, mostrando solidarietà alla moglie di Hernandez. “La nuova Clara Chia“, “Lei ne vale la pena? Certamente no!” “Distruttrice di famiglie” sono solo alcuni dei commenti contro Cristina Buccino. Da quanto emerge, dunque, la possibilità che i due abbiano avuto una relazione clandestina si fa sempre più plausibile. Il commento incriminato e le ultime foto della showgirl sui social sembrano confermare i timori di Amelia?

