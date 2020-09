Lucas Peracchi all’Isola dei Famosi?/”Mercedesz Henger gelosa? Mi piace stare nudo..”

Lucas Peracchi potrebbe tornare in tv? L’ex tronista di Uomini e donne continua a fare il personal trainer a fare l’influencer e a vivere felice al fianco della sua Mercedesz Henger e proprio con lei sta passando delle vacanze in Puglia in questi giorni. Ospite in radio da Francesco Fredella nel Digital Space di RTL 102.5 Via Radio, l’ex protagonista di Uomini e donne ha alzato il velo su quelli che sono i suoi sogni soprattutto perché punzecchiato un po’ dal padrone di casa al grido di #Lucasallisoladeifamosi. Lucas Peracchi potrebbe quindi tornare in tv per prendere parte all’edizione del reality di Canale5 già annunciata ma in onda solo all’inizio del prossimo anno? Al momento non c’è certezza ma siamo sicuri che con il suo fisico da urlo riuscirebbe a tenere incollate allo schermo migliaia di fan urlanti e pronte a strapparsi i capelli per lui.

LUCAS PERACCHI ALL’ISOLA DEI FAMOSI?

Ciliegina sulla torta sarebbero i consigli della compagna Mercedesz Henger già “vincitrice” in Honduras dando una svolta alla sua carriera. Lo stesso Lucas Peracchi in radio ha spiegato: “Pescare so pescare, costruire case forse un po’ meno, in una versione un po’ spartana mi divertirei…dovete sapere che io e Mercedesz andiamo sempre in tenda e appena arrivo faccio via tutto e resto come mamma mi ha fatto”. Inutile dire che il sogno dei fan è quello di vederlo così anche all’Isola dei Famosi e lui ne è certo che la sua compagna non sarebbe gelosa. Siamo sicuri che dopo una rivelazione del genere gli autori non ci faranno un pensierino?



