Mercedesz Henger ha vissuto una storia d’amore turbolenta con l’ex fidanzato Lucas Peracchi, nonché ex tronista di Uomini e Donne. La loro relazione creò parecchi problemi in famiglia, specialmente con mamma Eva Henger che non vedeva di buon occhio il ragazzo, temendo che manipolasse la figlia. Oltretutto dopo la rottura – che secondo Lucas Peracchi sarebbe avvenuta perché non vi era più armonia – è cresciuta la tensione tra i due, con battibecchi a distanza piuttosto pepati.

Quando Mercedesz Henger era in gara all’Isola dei Famosi, ad esempio, l’ex fidanzato non si era tirato indietro dal commentare la forma fisica della ragazza, alludendo al fatto che fosse peggiorata dopo la fine del loro rapporto. “Qui è quando l’allenavo io, ora guardate l’Isola e datevi delle risposte (non l’alleno da un anno e mezzo). Non esprimo pareri, anche se è il mio lavoro, per evitare di essere accusato di parerismo”, aveva tuonato Lucas Peracchi.

Una boutade non particolarmente elegante da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne, che aveva preso di mira l’ex fidanzata Mercedesz Henger. La ragazza, dopo essere uscita dall’Isola dei Famosi, non si è poi risparmiata dal commentare le battutine di Lucas, rimettendolo al suo posto. “La sua è un’opinione ma non è carino commentare il fisico di una ragazza, lui però ha questa abitudine di esprimersi così”, aveva detto.

Un modo velato per dare ragione a sua mamma Eva Henger? Non è dato sapere, di certo Mercedesz non aveva fatto mistero di non aver mai gradito l’intromissione di mamma nella sua storia d’amore con Lucas. Avrebbe preferito un atteggiamento diverso da parte sua, anche se in fondo, forse, Eva non aveva tutti i torti.