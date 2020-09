“Enock Barwuah non s’innamorerà al Grande Fratello Vip”/ Lucas Peracchi “È fidanzato”

Enock Barwuah non è a caccia di relazioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Lo spiega Lucas Peracchi, che conosce molto bene il fratello di Mario Balotelli, essendo un suo amico molto stretto. «Enock non si innamorerà di nessuna ragazza, è fidanzato», ha rivelato l’ex tronista di Uomini e Donne in diretta nel digital space di RTL 102.5 (Viaradio). I loro account social sono pieni di foto insieme, soprattutto di allenamenti. I due condividono infatti la passione per il fitness, soprattutto all’aria aperta. Ma ovviamente c’è molto di più: «È il mio antidoto. Mi fa morire dal ridere: trasmette allegria», ha proseguito Lucas Peracchi nell’intervista rilasciata a Francesco Fredella. All’amico ha consigliato di essere se stesso, così può vincere. «Sono sicuro che possa vincere lui questo Grande Fratello vip». Il fidanzato di Mercedesz Henger è fiducioso circa le possibilità di vittoria di Enock Barwuah anche per il carattere dell’amico. «Prima di farlo esplodere deve succedere qualcosa di veramente grave».

LUCAS PERACCHI SU ENOCK BARWUAH “FIDANZATO E FEDELE”

Basta scorrere il profilo Instagram di Lucas Peracchi per imbattersi anche in foto di Enock Barwuah. Tra muscoli, tatuaggi e addominali c’è spazio anche per momenti che testimoniano la grande amicizia tra i due. L’ex tronista di Uomini e Donne conosce molto bene il fratello di Mario Balotelli, quindi sa bene quali sono le “armi” con cui può vincere la nuova edizione del Grande Fratello Vip. «È molto difficile farlo arrabbiare. Ed è questo il suo punto di forza», ha raccontato il fidanzato di Mercedesz Henger a RTL 102.5 nel digital space di Francesco Fredella. Durante l’intervista ha raccontato di aver sentito Enock Barwuah prima del suo ingresso all’interno della casa. «Era teso e preoccupato. Gli ho detto di essere tranquillo. È la carta vincente. Sono certo che mi ascolterà». Quando gli è stato chiesto se potrebbe scapparci un flirt all’interno della casa, Lucas Peracchi ha precisato: «Non perderà la testa per nessuna donna nella casa. È fidanzato. Fedele. Conosco bene lei, che è amica di Mercedesz e si amano tanto».





