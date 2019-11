Lucas Peracchi nudo su Instagram/ Corpo scultoreo divide fan: “Non prendere freddo!”

Lucas Peracchi si piazza nudo su Instagram copiando affianco allo scatto una bella citazione indiana: “Only when the last tree has died and the last river been poisoned and the last fish been caught will we realize we cannot eat money” (tradotta in italiano vuol dire: “Solo quando l’ultimo albero è morto e l’ultimo fiume è stato avvelenato e l’ultimo pesce è stato catturato ci rendiamo conto che non possiamo mangiare soldi”). In sintesi? Il nudo bene in vista con tanto di fisico scultoreo all’aria tra le rocce, è stato postato lì “pompato” da una bella frase ad effetto dal gusto “intellettuale”. Tra i commenti non è presente la sua fidanzata Mercedesz Henger, ma Filippo Nardi ironizza: “Non prendere freddo!”. Per gli amanti della localizzazione, Lucas ha voluto posare come modello in quel di Bobbio, borgo che ha trionfato alcune settimane addietro nel programma di Rai3 “Il borgo dei borghi”. Inconsapevolmente (o meno), il buon Peracchi ha dato risalto anche alla deliziosa cittadina, spostando forse l’attenzione sul suo lato B lavorato da ore ed ore in palestra (del resto lui fa il personal trainer).

Lucas Peracchi, prende “freddo” in montagna tutto nudo

Lo scatto postato da Lucas Peracchi invece, è stato fatto da Simone Stinà, ex fidanzato di Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Per la serie “rimane tutto in famiglia”. Il giovane fotografo del resto, collabora con molto personaggi “mariani” e, sbirciando il suo profilo si vedono scatti anche in compagnia di Nicolò Raniolo, Agostino Mazzocchi (fratello di Giordano), Andrea Melchiorre e Antonio Moriconi. Tornando a bomba su Lucas, tra i commenti qualcuno apprezza e altri un po’ meno… c’est la vie, direbbe Achille Lauro. “Sembri Arnold Schwarzenegger nel Terminator”, si legge. E ancora: “Ma vai in giro nudo sempre oppure ti spogli prima di fare le foto? Boh”, “Esibizionista di merda”, “Non ho mai amato così tanto la montagna”. Che dire? L’effetto “chiappa” al vento, nel bene o nel male ha funzionato… sì, ma… che freddo!

