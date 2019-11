Eva Henger vs Lucas Peracchi lite in diretta?/ Il confronto a Live Non è la d’Urso

Lite in diretta tra Eva Henger e Lucas Peracchi?

Il tanto atteso confronto fra Eva Henger e Lucas Peracchi ci sarà: i due si incontreranno davvero nell’ascensore di Live – Non è la d’Urso, nel corso della puntata che andrà in onda oggi, lunedì 4 novembre 2019. La produttrice e il fidanzato della figlia Mercedesz Henger avrebbero dovuto affrontare il faccia a faccia già la scorsa settimana, ma Lucas ha scoperto solo all’ultimo momento che la sua futura suocera aveva deciso di dargli buca. “Se la signora Eva Henger si fosse presentata qui mi avrebbe posto le sue scuse pubbliche. Se io ho sbagliato, le avrei chiesto scusa. Lei qui non è voluta venire, quindi non ammetterà mai che si è inventata tutto questo teatro: pazienza. Gliel’avevo fornita su un piatto d’argento“, ha detto alle telecamere del programma, dopo aver accettato di chiarire tutto il caos che si è creato nelle ultime settimane.

L’accusa di Eva Henger è sempre la stessa: il ragazzo avrebbe ammesso alla sua famiglia di aver alzato le mani su Mercedesz in una particolare occasione. Una versione smentita subito non solo da Lucas Peracchi e dalla fidanzata, ma confermata dal fratello di Mercedesz, Riccardino. Dopo essersi presentato nel famoso ascensore del programma dursiano, Lucas si è trovato di fronte all’amara verità: Eva ha preferito lasciargli solo una lettera, scegliendo di non vivere il confronto diretto. “Mercoledì scorso sono stata avvertita dal mio avvocato che sono usciti degli articoli in cui Lucas ha dichiarato di avermi denunciata per diffamazione. A questo punto il mio avvocato mi ha vietato di presenziare finché non può verificare la veridicità della denuncia. Lo so che a voi Lucas ha negato di aver agito legalmente contro di me, ma anche in questo caso esistono due verità“, ha scritto la Henger. La donna si è dichiarata comunque disponibile a un nuovo incontro, ma ha richiesto che il ragazzo si sottoponesse alla macchina della verità. Clicca qui per guardare il video di Lucas Peracchi.

Eva Henger e Lucas Peracchi: la verità sul rapporto con Mercedesz

Forse la bagarre fra Eva Henger e Lucas Peracchi volgerà verso la fine. Dopo essersi resi protagonisti di accuse e smentite, i due avranno modo di chiarire quanto è accaduto all’interno del rapporto fra il ragazzo e Mercedesz Henger, figlia dell’imprenditrice e fidanzata di Peracchi. “All’inizio io e mio marito abbiamo accolto Lucas, era molto educato e si comportava bene. Poi, già dopo due mesi, ho saputo che lui aveva alzato le mani su mia figlia, le aveva rotto il telefono, l’aveva lasciata in mezzo alla strada. Mercedesz, dopo quel primo strappo, mi chiamò in lacrime e io le dissi di lasciare Lucas, che quello non era amore. Il giorno dopo però già lo giustificava, dicendo che lo avrebbe perdonato perché era pentito. I violenti sono sempre così, prima ti picchiano e poi si pentono“, ha dichiarato la Henger al settimanale Spy, nel corso di una lunga intervista. Dopo aver scoperto che non ci sarebbe stato il confronto a Live – Non è la d’Urso, nella puntata della settimana scorsa, Lucas si è dichiarato invece pronto a diffidare la quasi suocera. Un’intenzione che voleva però sottoporre prima ai suoi legali e a Mercedesz. “Litigavano tantissimo, come tutte le coppie, ma arrivare alla violenza come ha detto Eva… Lucas è un tipo che trattiene, trattiene, trattiene e si sfoga a parole“, ha invece detto Bonnie a Domenica Live, difendendo il figlio dall’attacco di Eva.



