Lucca all’Ajax/ Calciomercato, ufficiale: “Un’emozione unica vestire questa maglia”

In questa sessione di calciomercato estivo il calcio italiano è rimasto privo di due talenti con i trasferimenti di Scamacca al West Ham e di Lorenzo Lucca all’Ajax. Nello specifico, l’ex attaccante del Pisa ha deciso di accettare la corte dei Lancieri così da poter avere la possibilità di giocare in Champions League ed essere il primo azzurro a vestire la maglia nella storia del club olandese con buona pace di altre pretendenti nostrane come ad esempio il Torino ed il Bologna.

Intervistato dai canali ufficiali dei biancorossi, Lucca ha spiegato: “Spero di ripagare la fiducia della società e dei tifosi, sono contento di essere qui. È un momento speciale per me, sono il primo italiano che veste la maglia dell’Ajax. Spero di poter portare gol e assist ma anche contributo alla squadra a livello fisico e di prestazioni per riuscire a vincere tanti trofei. Questa maglia è molto pesante, l’hanno vestita tanti campioni e miei idoli. Una sensazione unica. Il mio idolo è Zlatan Ibrahimovic, ho guardato tante videocassette quando ero bambino. Sono contento e orgoglioso di indossare una maglia che ha vestito lui. Siamo simili solo come statura, Zlatan è stato uno dei più forti d’Europa e io sono qui solo per lavorare giorno dopo giorno.”

Calciomercato news, Lucca all’Ajax come primo italiano tra i Lancieri

L’arrivo di Lucca all’Ajax rappresenta uno storico affare di calciomercato visto che mai prima d’ora un italiano aveva giocato con i Lancieri. Come riporta Tuttomercatoweb.com, lo stesso Lucca ha anche aggiunto: “Sapevo che c’erano squadre estere che volevano prendermi, ma non pensavo che l’Ajax potesse venire a prendermi in Italia da una categoria più bassa come la Serie B. Fino a poco tempo fa vedevo il club in TV, guardavo Tadic, Antony, l’ex romanista Stekelenburg e Blind. Mi fa piacere poter condividere lo spogliatoio con loro. È nato tutto da un vecchio mister, un amico di mio padre che mi ha sempre convinto: avrei potuto giocare a calcio. Non ho mai mollato, inseguendo sempre sogni e obiettivi.”

