Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni seconda puntata 19 aprile/ Diana in pericolo

Luce dei tuoi occhi 2, seconda puntata 19 aprile

La seconda puntata di “Luce dei tuoi occhi 2” andrà in onda mercoledì 19 aprile in prima serata su Canale 5. Emma, interpretata da Anna Valle, è ancora alla ricerca della figlia. Enrico (Giuseppe Zeno) le ha chiesto di sposarlo e sua figlia Miranda, una delle ballerine dell’Accademia, l’ha adottata come mamma. Tutt cambia quando ai provini per un adattamento contemporaneo del Lago dei Cigni si presenta Diana Novak (Irene Paloma Jona), accompagnata dalla madre Petra Novak (Francesca Cavallin).

Petra confessa a Emma che Diana altro non è che la sua figlia, Alice. Chi è davvero Petra? Chi è l’0uomo che la accompagna? Sono molte le domande che lo spettatore inizierà a porsi fin dalla prima puntata di “Luce dei tuoi occhi 2”. Al termine della stagione, la vicenda di Emma e di sua figlia Alice avrà un epilogò definitivo.

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni

Nella seconda puntata di “Luce dei tuoi occhi 2”, in onda mercoledì 19 aprile su Canale 5, Emma ha scoperto che Diana è sua figlia, Alice. La notizia sconvolge tutti gli equilibri fra le allieve e perfino quelli fra Emma ed Enrico, che si scopre irresistibilmente attratto da Petra. Ma a soffrire particolarmente Diana, scovola dalla scoperta della sua vera identità: la ragazza assume delle droghe che la mettono in pericolo, ma grazie ad Emma ed Enrico si salva. Inoltre Diana nasconde un trauma che rivive di tanto in tanto nei suoi incubi. La ballerina cerca di nascondere la sua fragilità con un atteggiamento ribelle, provocatorio, spregiudicato e ai limiti della legge.

