Luci rosse nel Pacifico, allarme social: sono alieni?/ Meteorologo risolve il mistero

Misteriose luci rosse nel Pacifico: cosa sono?

Poco tempo fa su internet hanno iniziato a circolare delle fotografie scattate da un aereo in mezzo al Pacifico che mostravano delle strane luci rosse illuminare le nuvole. Si è subito creata un’ampia discussione attorno, tra chi teorizzava si trattasse di un qualche fenomeno paranormale attribuibile ad una civiltà aliena e chi, invece, ipotizzava fosse un fenomeno naturale. Le misteriose fotografie delle luci rosse nel Pacifico sono state postate da James Spann, famoso meteorologo statunitense, che sulla sua pagina Facebook commenta le fotografie che gli invia la community.

Spann ha categoricamente escluso che la fonte potesse essere naturale o atmosferica, escludendo in special modo che siano dovute ad una qualche eruzione vulcanica sottomarina, una delle teorie più ribattute in rete. Secondo Spann le misteriose luci rosse nel Pacifico probabilmente potevano essere imputate a dei pescherecci oppure a navi militari impegnate in un’esercitazione. Non si tratterebbe, d’altronde, della prima volta che qualcuno scatta fotografie simili, e tra le più famose ce ne sono alcune scattate anche dalla NASA ad alucune luci verdi, attribuite a dei pescherecci.

Luci rosse nel Pacifico, sono alieni o pescherecci?

L’intervento di Spann in merito alla fotografia che ritrae le luci rosse in mezzo al Pacifico potrebbe aver aiutato già in larga parte a risolvere il mistero. Tuttavia, se non bastasse, l’ex amministratore della National Oceanic and Atmospheric Administration (anche della NOAA, agenzia americana che si occupa di studi meteorologici e oceanici) avrebbe confermato allo stesso Spann che si trattava con ogni probabilità di pescherecci.

Infatti, per alcuni tipi di pesca si utilizzano delle potenti luci led rosse o di altri colori (tanto che in un video pubblicato da Spann si vede anche la luce cambiare colore), per attirare i pesci nei paraggi del peschereccio. Nell’Oceano Pacifico questa pratica è utilizzata soprattutto per attirare i calamari e i lucci sauri. Utilizzando le coordinate dell’avvistamento, condivise da Spann su Facebook, e mettendole sui siti che permettono di tracciare le rotte dei pescherecci (tra i quali GlobalFishingWatch.org) si può, infine, effettivamente verificare che nel giorno e nell’ora dell’avvistamento delle luci rosse, in quel punto del Pacifico, ci fossero delle barche da pesca.

