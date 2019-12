Lucia Annunziata, gaffe (?) con Matteo Salvini/ Video: “Si è messo un coglioncino?”

Lucia Annunziata vs Matteo Salvini a Mezz’ora in più, perlomeno involontariamente. La giornalista si è resa protagonista di una gaffe con il segretario federale della Lega, divenuta virale sui social network nel giro di poche ore. Anche se in molti ipotizzano che non si sia tratto di un lapsus, ma di una frecciatina studiata nel minimo dettaglio. Parlando del look rinnovato dell’ex ministro dell’Interno, che ha abbandonato le felpe per un più delicato maglioncino, la Annunziata ha esclamato: «Sono state scritte parole e parole sul fatto che ha cambiato look, ci spiega perché si è messo un coglioncino… maglioncino a collo alto prima di andare via?». Un errore passato inosservato a Salvini, almeno in un primo momento: «Le svelo un segreto: qui sull’appendino modenese fa freddo anche se la sinistra dice che fanno 37 gradi».

LUCIA ANNUNZIATA A SALVINI: “PERCHE’ SI E’ MESSO UN COGLIONCINO?”

Successivamente, sui social network, Matteo Salvini ha condiviso il video dell’intervista e si è soffermato sulla gaffe di Lucia Annunziata, ridendoci un po’ su: «Vi ripropongo la mia intervista da Lucia Annunziata su Rai Tre, dove ho risposto anche alla curiosità sul motivo del maglioncino che indosso. Spoiler: fa freddo! Di fronte al ‘coglioncino’ di Lucia Annunziata (può capitare!) ho cercato di rimanere impassibile! Comunque orgoglioso del mio… maglioncino». E, come dicevamo, sul web si è acceso il dibattito: c’è chi sostiene che si sia trattato soltanto di un lapsus e chi, invece, accusa la giornalista di aver sbagliato di proposito per attaccare l’ex capo del Viminale. Ecco una carrellata di commenti: «Lo ha fatto apposta. Semplicemente. Usando l’astuzia e la scaltrezza sapendo la pubblicità che ne sarebbe scaturita», «Entra di diritto fra le più belle e dissacranti battute della comicità italiana», «Lapsus o no, ha dato vita a un momento esilarante». Qui di seguito vi proponiamo il video del siparietto





