Sondaggi politici/ Lega al 35%, crollo M5s al 15,5%: Renzi ‘tallona’ FI, Pd in calo

Gli ultimi sondaggi politici presentati da Termometro Politico a Coffee Break su La7 lo scorso 6 dicembre stravolgono quanto visto ad esempio solo ieri con quelli analizzati da Demos: la Lega al 34,9% e in costante ascesa è tutto uno scenario diverso da quello 29,5% sondato dagli ultimi dati per Repubblica, anche se questo è il “sale” dei sondaggi, realistici ma non sempre coincidenti con l’esatto stato di consenso per partiti e leader. In attesa delle Regionali dove si potrà avere un primo vero test probante sullo stato di salute di Governo e opposizione, i sondaggi politici di Termometro danno oltre ad un Salvini in testa anche un Movimento 5 Stelle e un Partito Democratico in calo. Per i dem di Zingaretti il 18,6% rappresenta un brutto stop, per i grillini di Di Maio invece il 15,5% è una sofferta conferma del trend negativo di questi ultimi mesi. Le intenzioni di voto a Coffee Break confermano le difficoltà del Governo ma anche la potenzialità tutta in crescita dell’opposizione: oltre a Salvini è Fratelli d’Italia con il 10,2% a rappresentare la seconda spalla tutt’altro che minoritaria per la coalizione di Centrodestra.

SONDAGGI TERMOMETRO (6 DICEMBRE): GOVERNO QUANTO DURA?

Meloni al top, Berlusconi flop: i sondaggi politici Termometro vedono scendere ancora Forza Italia addirittura fino al 5,5%, tallonata ormai a pochi voti da Italia Viva di Matteo Renzi: l’unico partito in crescita nella compagine di Governo, i renziani vedono probabilmente premiata l’opposizione interna allo stesso Conte-2 su Manovra e tasse. Chiudono le intenzioni di voto la Sinistra al 2,2%, il nuovo partito di Calenda “Azione” all’1,7%, +Europa di Emma Bonino in caduta libera al 1,6%, i Verdi all’1,3%, Partito Comunista all’1% e Cambiamo di Toti allo 0,5%. In una seconda domanda posta dai sondaggi Termometro agli elettori intervistati viene sostanzialmente tirata la conclusione: tra Mes, prescrizione-giustizia e tasse, la maggioranza è sempre più litigiosa e fratturata; «secondo lei quanto durerà il Governo?». Ecco che il 44% si dice spietato contro i giallorossi: “solo fino a Primavera 2020”, ovvero attorno alle nuove Regionali che vi saranno prima dell’estate. Solo il 15,7% crede che il Conte-2 possa arrivare alla fine della legislatura, mentre il 19,4% è convinto che il Governo Pd-M5s-LeU-Iv possa durare appena dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, nel 2022. Da ultimo, il 7,8% è convinto che qualcuno stacchi la spina di Palazzo Chigi nel 2021, prima dell’elezione del successore di Mattarella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA