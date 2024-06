Lucia Bramani, chi è la fidanzata di Federico Chiesa/ Primo appuntamento con imprevisto: “Lei non credeva…”

Non sappiamo molto di federico Chiesa e della sua fidanzata Lucia Bramani, le cronache di gossip da tempo non puntano il radar su questa coppia. Come mai? Forse perché Lucia non ama la ribatla delle telecamere, su Instagram conta oltre 200mila follower, è una psicologa, come lei stessa racconta nella sua biografia e non è certo un personaggio dello spettacolo. I due si sono fidanzati ufficialmente lo scorso dicembre, con una romantica proposta di matrimonio organizzata da Federico a Venezia.

E’ divertente andare a vedere come Federico Chiesa racconta di aver conosciuto la fidanzata Lucia Bramani: “Abbiamo iniziato a sentirci i primi giorni di gennaio 2022. Io volevo anche vederla, solo che mi sono rotto il crociato”. Lucia, essendo totalmente fuori dal mondo del calcio, pensava che Federico si stesse inventando una scusa per non vederla: “Pensava che stessi fingendo il dolore”. Chiarito il disguido Lucia e Federico non si sono più separati.

