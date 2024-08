Chiesa nuovo giocatore del Liverpool: la frecciatina alla Juventus

E’ iniziata in maniera ufficiale la nuova avventura di Federico Chiesa con la maglia del Liverpool, il calciatore ha lasciato la Juventus e l’Italia nelle scorse ore, prima di imbarcarsi su un volo in direzione Inghilterra. Prima di dare il via all’esperienza inglese, però, Chiesa ha pubblicato un video sui propri canali social dove ha motivato il suo addio all’Italia e ai bianconeri, scoccando anche una frecciatina contro i torinesi e in particolare con l’uomo mercato Cristiano Giuntoli: “Non ho mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo da parte della Juventus e, di conseguenza, non c’è mai stata una richiesta da parte mia o del mio entourage riguardo ad un aumento o ad una riduzione del mio ingaggio” l’attacco di Chiesa che ha poi specificato di aver ricevuto la notizia del mancato rinnovo con il club di Elkann ancora prima del via della preparazione lo scorso luglio, poi il giocatore ha dedicato altri pensieri ai tifosi bianconeri che lo hanno sempre amato e seguito con passione in questi quattro anni e non hanno mai mollato il suo fianco anche nei mesi complicati riguardanti l’infortunio.

Chiesa ha poi ammesso come la Juventus sia stata una tappa fondamentale nella sua vita: “Con voi e con la Juventus sono cresciuto, sia come uomo che come calciatore, mi avete sostenuto nei momenti belli e in quelli difficili, e per questo vi sarò sempre grato, in questi quattro anni ho avuto l’opportunità di lavorare con giocatori, staff e allenatori di altissimo livello” le parole dell’ex Fiorentina che ha colto l’occasione anche per spendere una parola nei confronti di dirigenti e lavoratori dietro le quinte, come sempre fondamentali per il successo di un club visto che il gruppo nasce proprio dentro gli spogliatoi e grazie al lavoro di tutte le parti in causa.

Chiesa ringrazia i tifosi dopo l’addio alla Juventus: “Siete stati la mia famiglia”

Per Federico Chiesa dire addio alla Juventus non deve certo essere stata una passeggiata, a maggior ragione se si considera che non ha mai realmente avuto occasione di mettersi in mostra al nuovo allenatore Thiago Motta, arrivato a Torino con le idee chiare.

Nel toccante post di addio alla Juventus pubblicato in queste ore su Instagram, Federico Chiesa ha speso un ulteriore pensiero per i fan: “Siete stati come una famiglia per me, anche nei momenti più complicati, mi avete aiutato a rialzarmi, porterò sempre con me i ricordi di gioia che abbiamo condiviso”. Tra i traguardi raggiunti da Chiesa con la Juventus ci sono tre trofei, la Coppa Italia dello scorso maggio, ma anche quella del 2021 oltre alla Supercoppa Italiana vinta con mister Andrea Pirlo in panchina nel gennaio dello stesso anno, ultima stagione con trionfi prima della vittoria targata Allegri contro l’Atalanta all’Olimpico.

