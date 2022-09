Lucia Bramieri affossa Pamela Prati/ “Senza rispetto per chi non può avere figli …”

Grande Fratello vip 7, Pamela Prati rientra nella Casa dei vip: riesplode il caso Mark Caltagirone

Il Grande Fratello vip 7 é appena partito e intanto tra i suoi 24 protagonisti vip fa particolarmente parlare di sé Pamela Prati, che in queste ore riceve un attacco al veleno da parte di Lucia Bramieri. Nel 2018 aveva inizio la storia passata al centro del gossip come la serie TV “Pratiful”, con l’ex primadonna del Bagaglino, Pamela Prati, che in una serie di interventi pubblici, a partire da un’intervista a Domenica live e una copertina realizzata in abiti nuziali su Gente magazine, dava per confermato l’evento del suo matrimonio organizzato con l’amore della sua vita, un sedicente imprenditore di nome Mark Caltagirone, che si riveló di lì a poco essere un’identità virtuale fake e quindi un personaggio inventato dall’identità inesistente. Fu proprio Pamela Prati a denunciare in TV l’inesistenza di Mark Caltagirone, accusando poi le agenti Elena Michelazzo e Pamela Perricciolo di aver ideato l’identità catfishing di cui lei sarebbe diventata vittima.

E mentre dal Grande Fratello vip 7 in corso lei si palesa desiderosa di un riscatto dopo il caso Mark Caltagirone, per cui é stata accusata di aver messo in scena in TV, in confidenza con i media, una lovestory inesistente per visibilità e un tornaconto economico, l’ex concorrente del Grande Fratello 15, Lucia Bramieri, tuona contro la showgirl rientrata nel gioco della Casa dopo il ritiro che la vide protagonista al Grande Fratello vip 2016.

Lucia Bramieri attacca Pamela Prati su Instagram: la reazione del pubblico del Grande Fratello vip

L’occasione é un post di sfogo pubblicato su Instagram, in cui Lucia Bramieri taccia Pamela Prati di aver giocato con la sensibilità del suo pubblico per catalizzare i riflettori su di sè, sfruttando temi come l’adozione e l’infertilità: “#ASSOLUTAMENTE non la sopporto!! Ma con quale faccia ha il coraggio di presentarsi ancora in TV dopo che ci ha raccontato bugie su bugie in tutte le trasmissioni televisive..finto fidanzato,

finto futuro marito…tutto finto e fin qui lasciamo andare..ma sulla finta MAMMA #assolutamenteno !! Mostravi piangendo i disegni dei “tuoi bambini”…lo ti #conoscomascherina ero presente alla tua festa di compleanno a Roma e il giorno dopo abbiamo cenato insieme.. #nocomment bambini”..#VERGOGNA”. Quindi il duro rimprovero che taccia Pamela Prati di finzione e opportunismo: “Possiamo ridere giocare scherzare gossippare su tutto..ma

la FINTA MAMMA NO per rispetto alle donne che hanno versato lacrime VERE per non essere riuscite ad avere un figlio, come è purtroppo capitato a me a causa della

malattia di mio marito nonostante mi fossi sottoposta a cure dolorose sia fisicamente che psicologicamente, per rispetto delle donne che hanno lottato e sofferto tanto

per poterli avere.. ma tu che ne sai??? La parola MAMMA È SACRA..la prima che pronunci quando vieni alla vita e

spesso l’ultima quando la vita ti sta per lasciare”.

Lo sfogo, infine, si conclude perentorio con una bocciatura del ritorno in TV della showgirl storica del Bagaglino di Sassari, Pamela Prati: “#NO #assolutamentente. Visto che ci tiene tanto a parlare della sua carriera io penso che la signora #pamelaprati avrebbe potuto concluderla in bellezza e in maniera più dignitosa! Adesso vuole riscattare la sua immagine con quattro moine al #gfvip ma va..ma va.. chiamalo presto questo taxi e torna a casa..tanto quel che hai detto e fatto non si cancella con un reality!! @grandefratellotv

@gfvipnews_#tirateladimeno perche’ forse non te ne sei accorta ma la corda si è già spezzata!#dadonnaadonna”.

Un intervento piuttosto critico e compromettente che ora vede il web reagire tra le reazioni social più disparate. In particolare si leggono commenti di chi condivide l’attacco di Lucia Bramieri accusando la produzione Mediaset del Grande Fratello vip 7 di aprire la porta rossa della Casa a Pamela Prati, nonostante lo scandalo del fenomeno Mark Caltagirone: ”É colpa di chi le ha permesso di tornare in TV”, si legge in uno dei commenti di contestazione più aggreganti.











