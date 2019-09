Lucia Bramieri contro Gianluca Mastelli/ “Non voglio sprecare tempo..” (Pomeriggio 5)

Lucia Bramieri torna a parlare di Gianluca Mastelli. I due si sono lasciati all’improvviso dopo tre mesi di amore e passione, ma in malo modo. E dunque è scoppiata una guerra che finirà oggi anche a Pomeriggio 5. Lo ha annunciato Barbara d’Urso, spiegando che l’ex nuora di Gino Bramieri, nota per la disputa del Telegatto e per la sua partecipazione al Grande Fratello 15, replicherà alle accuse che le ha rivolto l’uomo. In un’intervista a Nuovo l’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha accusato Lucia Bramieri di cercare solo visibilità e non un amore importante come invece vuol far credere al pubblico. «Era il 2 giugno. Abbiamo fatto l’amore. Lei è andata in bagno a truccarsi e ha pubblicato un video sui social in cui mi mollava. È tornata in camera e me l’ha comunicato», ha raccontato Gianluca Mastelli al settimanale. Inoltre, ha detto di essere rimasto senza parole quando lei gli ha detto che avrebbe appreso la motivazione della loro rottura dal video.

LUCIA BRAMIERI A POMERIGGIO 5 PER PARLARE DI GIANLUCA MASTELLI

Gianluca Mastelli si è detto sconvolto per quanto accaduto con Lucia Bramieri. Ha spiegato infatti che era molto preso e di non aver compreso l’addio. «Credo che lei sia in cerca di ulteriore visibilità e non di valori veri, come l’amore”», puntualizzò il 48enne. La prima replica di Lucia Bramieri è arrivata proprio sui social. Dopo l’intervista ha detto su Instagram: «Secondo voi chi tace acconsente? O forse… non ha più voglia di sprecare tempo e fiato per parlare del nulla!». Ma oggi a Pomeriggio 5 dovrà essere più chiara. Infatti Barbara d’Urso ha anticipato prima della puntata che la questione verrà approfondita proprio con la sua ospite. E allora questa guerra, scoppiata in estate, è destinata a protrarsi anche in autunno. E gli amanti del gossip cominciano già a chiedersi: come andrà a finire? «Sono un po’ emozionata come il primo giorno di scuola dopo le vacanze!!!», ha scritto lei su Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA