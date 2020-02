Lucia Bramieri e Manila Gorio, lite a Pomeriggio 5/ Groppelli: “sei un’oca, smettila”

Lite a Pomeriggio 5 tra Manila Gorio, Lucia Bramieri e Patrizia Groppelli. Barbara D’Urso torna ad occuparsi delle foto in cui Antonello Corigliano, il ragazzo con cui la Bramieri ha avuto una breve conoscenza, era in compagnia di Manila Gorio con degli atteggiamenti piuttosto amichevoli. “Con questo ragazzo non c’è stato bacio, la pratica è stata archiviata”, esordisce Lucia Bramieri. “Cara Lucia, l’altra volta ti sei permessa di dire che Manila Gorio doveva alzare il suo bel lato B e doveva spostarsi perchè tu avevi conosciuto Antonello Corigliano nella mia trasmissione televisiva dove io piacevolmente ti ho invitata ad Antenna Sud. Innanzitutto sei stata tu che hai voluto conoscere Antonello Corigliano. Dopo aver ricevuto il mio invito, mi hai mandato lo screenshot della foto di Antonello Corigliano e mi hai detto che l’avevi visto nella mia trasmissione e lo volevi conoscere”, replica la Gorio. “Iniziamo, gentilmente, a raccontare le cose come stanno”, aggiunge poi Manila a cui replica Patrizia Groppelli – “Gorio, però, comincia a raccontare pure tu le cose come stanno realmente”.

MANILA GORIO E LUCIA BRAMIERI, LITE A POMERIGGIO 5 CON PATRIZIA GROPPELLI

Patrizia Groppelli si scaglia contro Manila Gorio nel salotto di Pomeriggio 5 convinta che la conduttrice, ospite di Barbara D’Urso, continui a prendere in giro il pubblico con le paparazzate di cui è protagonista. “Abbi la responsabilità di smetterla di dire bugie. Impara a non dire bugie. Tu, anche con la storia di Chando (Erik Luca con cui avrebbe avuto una storia ndr) hai preso per il cu*o mezza Italia. Tu non eri su una barca a Ibiza, tu eri su un pedalò. Sei un’oca”, sbotta la Groppelli. “Io sono una professionista, non prendo in giro nessuno. Non ti permetto di insultarmi in questo modo”, replica ancora la Gorio. “Manila devi anche chiedere scusa al tuo pubblico. Ma sai quante balle hai raccontato negli ultimi anni? Vivi di menzogne, hai tirato anche in mezzo la Bramieri che è una provera sprovveduta”, aggiunge ancora Patrizia Groppelli. “Queste foto non sono rubate, sono foto concordate sia quelle di Lucia che quelle di Manila con questo Antonello”, ribadisce poi Roberto Alessi.

