Lucia Bramieri: “L’Isola dei Famosi? Mi piacerebbe”/ “Sono un po’ incosciente e…”

Lucia Bramieri, ospite di RTL 102.5 News, ai microfoni di Francesco Fredella sgancia la bomba in merito a quello che potrebbe essere il suo futuro televisivo. Dopo aver partecipato al Grande Fratello di Barbara D’Urso, Lucia Bramieri sbarcherà all’Isola dei Famosi? “Mi giungono voci che l’Isola dei Famosi avrebbe messo gli occhi su di lei”, afferma Francesco Fredella. “L’Isola mi piacerebbe tantissimo perchè, nonostante i miei anni che non sono proprio venti, sono un po’ incosciente” – risponde Lucia Bramieri. “Mi piace fare esperienze nuove soprattutto perchè, dopo aver fatto il Grande Fratello, fare un’esperienza così diversa come reality, incuriosce molto“, aggiunge ancora la Bramieri lasciando intendere che non rifiuterebbe qualora dovesse ricevere un’offerta concreta. “Saresti pronta a partire?”, chiede Francesco Fredella. “Assolutamente sì, non ci penserei nemmeno un minuto. E’ un’esperienza che mi intriga tantissimo”, ribadisce la Bramieri.

LUCIA BRAMIERI: “IL TELEGATTO? DEVO LASCIARLO A CASA PER…”

Lucia Bramieri si candida così come concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. Schietta, sincera e senza peli sulla lingua, la 59enne è pronta a prendere il volo per partecipare ad uno dei reality più amati dal pubblico. Durante la puntata di RTL 102.5 News, ai microfoni di Francesco Fredella, Lucia Bramieri dopo aver confermato la frequentazione con un uomo misterioso che desidera restare fuori dalle dinamiche del mondo dello spettacolo, ha parlato nuovamente del telegatto. “Devo lasciare il telegatto per andare all’Isola”, ha aggiunto ancora la Bramieri che non nasconde il proprio entusiasmo alla sola idea di poter essere una concorrente della nuova edizione dell’Isola. Infine, ha svelato che trascorrerà il Natale a casa con i suoi genitori e la badante che ormai vive con loro aggiungendo di ritenersi fortunata “perchè nessuno della mia famiglia ha subito questo terribile virus e stiamo tutti bene di salute e per questo Natale credo che sia il regalo più bello”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA