Lucia Bramieri punge Giacomo Urtis/ “Chirurgo? Lo vedo meglio come personaggio in Tv”

Ospite di Francesco Fredella su RTL 102.5 News, Lucia Bramieri ha parlato di Grande Fratello Vip. lei che la Casa più spiata d’Italia l’ha vissuta in prima persona ha scagliato qualche dardo contro il concorrente che proprio nella puntata di ieri, 4 gennaio 2021, è stato eliminato: Giacomo Urtis. Su Instagram la Bramieri ha sottolineato come con la chirurgia non si debba scherzare e che “stare in una sala operatoria non è un gioco”, con riferimento proprio al chirurgo dei vip. Intervenuta in radio, la Bramieri ha spiegato: “Mi dispiace che sia uscito Giacomo dal Grande Fratello Vip perché era un bel personaggio e mi è piaciuto l’incontro con i genitori. – tuttavia – Dopo questo, io lui lo conosco ma lo vedo più come personaggio pubblico, di spettacolo, lo vedo meno chirurgo… Non voglio dire che lui non sia bravo, però mi diverte di più vederlo come personaggio televisivo.”

Lucia Bramieri: “Nel 2021 voglio continuare a lavorare”

Un’opinione piuttosto chiara quella di Lucia Bramieri su Giacomo Urtis, intervenuto in radio proprio pochi minuti prima per commentare la sua avventura al Grande Fratello Vip. Chiusa la parentesi Urtis, la Bramieri ha voltato pagina, raccontando quali sono i suoi progetti per il nuovo anno. “Continuare a lavorare, che è una cosa molto importante, e poi spero di poter fare anche tante altre cose che mi danno soddisfazione personale, perché io sono un’esuberante, un’estrosa, e mi piace anche tanto cambiare. E spero sia un anno per tutti di buoni propositi e di buon senso che mi pare ce ne sia stato poco.”, ha concluso.



