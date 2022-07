Lucia Bronzetti/ “Affronterò l’US Open con tanta fiducia e consapevolezza”

Reduce dalla finale di Palermo, Lucia Bronzetti è pronta ad affrontare una tappa importante del suo percorso: l’US Open. Intervenuta ai microfoni del Corriere dello Sport, la tennista ha commentato l’approdo al 65esimo posto della classifica ATP: “Sono super contenta: quando mi sono avvicinata più seriamente al circuito, puntavo soprattutto a giocare tornei principali, magari partendo dalle qualificazioni. Adesso farò la stagione americana sul cemento entrando direttamente in tabellone. E’ un passo molto grande”.

Lorenzo Musetti, "bravo a vincere col cuore"/ "Il meglio deve ancora venire"

Felice ma stanca, ha spiegato Lucia Bronzetti, come testimoniato dal ritiro dal torneo di Praga. C’è grande entusiasmo per il risultato ottenuto a Palermo, anche se un po’ di rammarico c’è: “La soddisfazione resta anche se con la Begu non ho fatto una grande partita: ho accusato la fatica e poi è stata brava lei”.

Jannik Sinner/ "Quando perdo non dormo. La pressione per me è un privilegio"

LUCIA BRONZETTI: “HO TANTA FIDUCIA E CONSAPEVOLEZZA”

Lucia Bronzetti ha spiegato che la sua vita non è minimamente cambiata nonostante il balzo in classifica e ha voluto dedicare un pensiero ai genitori, ai loro sacrifici per seguirla. “E’ bello condividere le gioie con loro”, ha ammesso, pensando anche al nonno Italo, uno dei suoi primissimi fan: “Nonostante i 93 anni e problemi alla vista, non fa mancare mai il suo supporto”.

Lucia Bronzetti si è definita una giocatrice intelligente, sottolineando di avere sempre lavorato bene sotto l’aspetto tattico, anche se restano diversi aspetti da migliorare: “Già rispetto a un anno fa i progressi si vedono. Prima le palle corte neppure sapevo cosa fossero, ora le ho inserite nel gioco, dovrò anche avere più coraggio nell’andare a rete”. Ora la tennista vuole misurarsi sul duro, ed è attesa da un’estate americana, dove entrerà direttamente in tabellone agli Us Open: “Ho tanta fiducia e consapevolezza”.

Diretta/ Musetti Alcaraz (risultato finale 2-1): Lorenzo ha vinto l'Atp Amburgo 2022!

© RIPRODUZIONE RISERVATA