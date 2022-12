Lucia Ferrante, Nuovi eroi/ Studentessa pro legalità e contro la lotta alle mafie

Lucia Ferrante a Nuovi Eroi

Lucia Ferrante tra i protagonisti di “Nuovi Eroi“, il programma che racconta le storie straordinarie di cittadini insigniti dal Presidente Sergio Mattarella. Al via la nuova edizione del format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai 3, che racconta le storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra questi c’è anche Lucia Ferrante, la studentessa di Giurisprudenza di Viterbo premiata con il titolo di Alfiere della Repubblica per il suo impegno costante e in prima persona a favore della cultura della legalità e della lotta alle mafie, anche sul suo territorio.

Lucia Ferrante premiato dal Presidente Sergio Mattarella: scopriamo chi è

Ma chi è Lucia Ferrante, la cittadina insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana? Lucia è una studentessa di Giurisprudenza a Viterbo e sin da giovanissima si appassiona al diritto. Tutto nasce quando all’età di 16 anni prende parte alla sua prima esperienza di lavoro nei campi confiscati alla mafia a Corleone, in Sicilia. Da quel momento comincia il suo percorso personale che lo porta a conoscere da vicino mondo della criminalità organizzata e le storie di chi, alla mafia, ha saputo opporsi.

Una volta tornata a casa, Lucia decide di impegnarsi in prima persona a promuovere la cultura della legalità e della lotta alle mafie anche sul suo territorio, riportando la sua esperienza di fronte a platee di studenti. Un impegno costante che l’ha portata ad essere premiata anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

