Lucia Ferrari: chi é la concorrente del serale di Amici 2024/ L’accesso alla prossima puntata garantito?

Diretta rivale di Dustin Taylor, Lucia Ferrari é una ballerina tra i 15 talenti ballerini e concorrenti in corsa alla fase serale di Amici 2024. Insieme ai ballerini Kumo, Nicholas Borgogni, Sofia Cagnetti e i cantanti Sarah Toscano e Mida lei compone la squadra capeggiata da Emanuel Lo per il ballo e Lorella Cuccarini per il canto.

Ammessa alla fase serale di Amici 2024 grazie a Emanuel Lo, Lucia Ferrari può dirsi un’artista rappresentante dell’arte contemporanea mainstream, ovvero l’Urban.

Lucia Ferrari rischia l’eliminazione alla prima puntata del serale di Amici 2024?

La 21enne vanta un seguito social stimato su Instagram oltre 34,6k follower. Tra i punti di forza, Lucia Ferrari presenta l’agilità, il dinamismo e la versatilità nella tecnica di ballo, tra i punti di debolezza invece la giovane artista pecca in espressività, presentandosi talvolta monoespressiva nella performance ad Amici 2024.

Ma quale sia il destino per Lucia Ferrari al serale di Amici 2024? Dalle anticipazioni delle registrazione dovrebbe accedere direttamente alla prossima puntata.











