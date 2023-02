Lucia Ocone, Boomerissima/ “C’è sempre una ragione quando una donna è sola”

La comicità di Lucia Ocone da Alessia Marcuzzi per Boomerissima

C’è anche Lucia Ocone tra le protagoniste di Boomerissima. L’attrice comica di Albano Laziale prende parte all’ultima puntata del programma tv condotto da Alessia Marcuzzi. La commediante capitolina si è fatta apprezzare, nel corso degli anni, per le sue brillanti capacità comiche, sia in tv che al cinema. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice sembra felicemente single. Al momento non ha un compagno e non sembra essere stuzzicata dall’idea di sposarsi o avere figli in futuro. Un punto di vista che la stessa Lucia Ocone aveva espresso in una intervista di qualche tempo a Vanity Fair, dove lamentava la scarsa “considerazione” da parte di determinate persone.

Gianluca Benincasa: "Antonella Fiordelisi? Accordo per farla entrare da single al GF Vip"/ "Ne sono pentito"

“La cosa assurda è che uno, per quanto risponda e poi concluda che sta bene lo stesso, non convince. Ti guardano sempre con quell’aria tra la pena e lo scetticismo, si capisce che non ti credono”. Insomma per Lucia Ocone, spesso, c’è troppa insistenza da parte delle persone nel domandare perché si è ancora single. “Se una donna è arrivata a 40 anni sola, una ragione c’è sempre”, ha sentenziato la Ocone.

Arianna David: "Ho avuto una storia d'amore con Giorgio Faletti"/ "20 anni di differenza tra noi ma…"

Lucia Ocone e la vita da single: “Può essere una libera scelta. Figli? A volte certe domande sono delle coltellate”

“Può essere stata una libera scelta, ma anche non aver fatto l’incontro giusto. Ci sono anche tante donne che i figli non li possono avere e per le quali quella domanda è una vera coltellata. Difendo il fatto che si possa essere felici anche senza marito e figli perché si è fatto un percorso, si è trovato un equilibrio”, le parole di Lucia. Se l’amore non solletica il suo cuore, le soddisfazioni professionali non mancano. Nella sua lunga carriera ricordiamo gli indimenticabili esordi con Bulli e Pupe, le prime brillanti imitazioni come la parrucchiera Deborah Tacchia o la maga Lucia in Non è la Rai. Quindi l’avventura al fianco della Gialappa’s Band e poi “Quelli che il calcio…”. Questa sera, martedì 14 febbraio, sarà invece ospite di Boomerissima lo show condotto da Alessia Marcuzzi su Raidue.

LEGGI ANCHE:

Chanel Totti, chi è il fidanzato?/ Il mistero del mazzo di rose per San Valentino

© RIPRODUZIONE RISERVATA