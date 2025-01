Lucia Pizzuti, nuova fidanzata di Fabio Rovazzi: presentata sul Red Carpet!

Un nuovo amore per Fabio Rovazzi. Dopo la fine della sua relazione con la ex compagna, Karen Kokeshi, con la quale aveva cominciato una storia nel 2019 per concluderla poi nel 2023, lo youtuber e cantante ha trovato un nuovo amore. La nuova fidanzata si chiama Lucia Pizzuti e a presentarla al pubblico, dopo una serie di indiscrezioni e avvistamenti, è stato proprio lui durante la Mostra del Cinema di Venezia. La coppia si è presentata infatti insieme sul red carpet, unita e felice, catturando l’attenzione dei fotografi presenti e ovviamente dei giornali e dei siti di gossip, che hanno immediatamente dato notizia della conferma del nuovo amore di Fabio Rovazzi.

Già da diverso tempo, infatti, si parlava di questa fantomatica storia che è stata confermata proprio dal cantante, che ha collaborato con grandi artisti come Orietta Berti, Eros Ramazzotti e J-Ax. Durante la presentazione del film “Wolfs”, infatti, i due si sono presentati mano nella mano: lei, bellissima, con un profondo scollo e un abito nero e rosa, lui allo stesso modo molto elegante.

Lucia Pizzuti, nuova fidanzata di Fabio Rovazzi: chi è?

Di Lucia Pizzuti, la fidanzata di Fabio Rovazzi, non si sa molto. Quel che si evince è che è una ragazza molto semplice e naturale, contraddistinta da una bellezza particolare. I due stanno insieme, come si evince dai social, già da un po’. A luglio dell’anno passato, infatti, in un post lei ha scritto: “Sono già due anni che ti amo”. La storia, dunque, va avanti dal 2022. Non si sa quale lavoro faccia Lucia Pizzuti, ma solamente che è molto appassionata di viaggi, come si capisce dal suo profilo social. Tante anche le vacanze che i due hanno fatto insieme nel corso della loro relazione che va avanti già da due anni e mezzo.