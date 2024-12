E’ ufficiale: Fabio Rovazzi ha una nuova fidanzata. Si chiama Lucia Pizzuti e per presentarla nel migliore dei modi la voce di “Andiamo a comandare” ha pensato bene di portarla con se alla Mostra del Cinema di Venezia. La coppia è apparsa raggiante e felice sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia in occasione della presentazione del film “Wolfs” catalizzando l’attenzione di tutta la stampa. Un amore di cui si vociferava da diverso tempo, ma nessuno dei due aveva mai proferito parola confermando la cosa fino alla decisione di farlo in grande stile in uno degli eventi cinematografici più attesi di sempre. Sul red carpet Fabio Rovazzi si è presentato con uno look casual chic, mentre la fidanzata Lucia Pizzuti ha puntato su un abito classico, ma con un profondo scollo!

Chi è Fabio Rovazzi/ Dalla musica alla televisione ma "non mi piace stare al centro dell'attenzione"

In realtà Fabio e Lucia non erano alla loro prima apparizione pubblica, visto che lo scorso 2 giugno 2024, in occasione della Festa della Repubblica, i due erano apparsi insieme ma senza attirare più di tanto l’attenzione.

Chi è Lucia Pizzuti, la fidanzata di Fabio Rovazzi

Ma chi è Lucia Pizzuti, la nuova fidanzata di Fabio Rovazzi? La ragazza non è avvezza al mondo dello spettacolo né tantomeno a quello della televisione, anzi è molto discreta e riservata e sin da quando sono cominciate a trapelare le prime indiscrezioni su una possibile relazione non ne ha minimamente approfittato per far parlare di se. Lucia è una ragazza del Sud, ma non è dato sapere di più su di lei; a cominciare dall’età, né tantomeno della sua carriera anche se sui social è molto attiva nel postare foto di viaggi. Il primo indizio su una possibile relazione tra i due è arrivato a luglio scorso quando proprio Lucia su Instagram ha postato una serie di foto accompagnate da una romanticissima didascalia.

Fabio Rovazzi, nuova fidanzata?/ Da "Andiamo a comandare" alla polemica per il finto furto di "Maranza"

“Sono già due anni che ti amo” – ha scritto Lucia al post a cui Rovazzi ha commentato scrivendo “amore mio” confermando in un certo senso la relazione. Una storia che i due hanno vissuto lontano dal clamore mediatico a conferma del carattere schivo di entrambi!