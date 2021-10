Lucia Russo, moglie Memo Remigi/ “Con il divorzio non finì il nostro amore”

Lucia Russo, moglie di Memo Remigi

Lucia Russo è stata la moglie di Memo Remigi, dal 1966 fino alla sua morte il 12 gennaio 2021. Lucia, 81 anni, era malata da tempo: “Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo“, ha scritto Remigi in un post pubblicato sui suoi canali social. E ha aggiunto: “Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!”. Lo scorso 2 giugno in occasione del compleanno della moglie Lucia, Memo Remigi le ha dedicato un commosso messaggio su Instagram: “La luce che hai portato nella mia vita illumina ancora il mio cammino quotidianamente nonostante il fatto che non sei più con me. Ecco quanto sei stata meravigliosa per la mia vita e ancora lo sei, perché in questa lunga vacanza che ormai ti sei concessa da un bel po’, so che lì dove sei ti trovi da… Dio. Per cui, amore mio, aspettami che, come ti ho detto, ho ancora alcune cose da sistemare poi ti raggiungerò anch’io”.

MEMO REMIGI E MARIA ERMACHKOVA/ Boogie da 33 punti a Ballando con le Stelle

Lucia Russo e Memo Remigi insieme dopo il divorzio

La celebre canzone di Memo Remigi, “Innamorati a Milano”, è ispirata proprio alla sua storia d’amore con Lucia Russo: “Ci conosciamo quando abbiamo 21 anni, io sto a Como e lei a Milano. Tutti i giorni vado a trovarla in treno e la grande città mi mette paura, ma allo stesso tempo mi incuriosisce. Tutti hanno fretta, c’ è caos. Così nasce l’ idea di raccontare questo nostro amore sotto il Duomo”, ha raccontato in diverse occasioni. In tanti anni di matrimonio Memo non è sempre stato un marito fedele, tra le sue “scivolate” la più famosa è stata quella con Barbara d’Urso, quasi vent’anni in meno del paroliere. “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore”, ha raccontato Remigi sulle pagine del settimanale DiPiù Tv.

LEGGI ANCHE:

Lucia Russo moglie di Memo Remigi / Lui: "Mai rinunciare alle cose belle della vita"Memo Remigi a Scherzi a Parte/ Cantante scambiato per paziente Rsa: “Non sono Aldo!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA