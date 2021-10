Memo Remigi e Maria Ermachkova, Ballando con le Stelle 2021/ Concorrenti sorpresa?

Entra nel cast di Ballando con le Stelle anche il cantante Memo Remigi che è pronto a stupire il pubblico in coppia con la talentuosa Maria Ermachkova. Non è sicuramente un fulmine a ciel sereno la presenza di Memo Remigi all’interno del dance show, visto che il cantante desiderava da tempo mettersi alla prova anche in questo ambito artistico. Memo Remigi è, infatti, conosciuto dal pubblico per la sua musica e le sue canzoni. Suo padre era un imprenditore e pare che abbia ereditato proprio da lui la passione per la musica. Negli anni Sessanta ha cominciato a muovere i primi passi in questo campo, nei Settanta invece è passato alla televisione arrivando in Rai e occupandosi di diverse edizioni dello Zecchino d’Oro.

Memo Remigi e il tradimento alla moglie con Barbara d'Urso / "Furono scivoloni ma.."

Da quel che si è visto finora, non molto visto che Milly Carlucci tende ad avvolgere i concorrenti in un velo di segretezza prima del debutto, Memo Remigi sembra portato per la danza. Questa è per lui l’occasione di superare il dolore per la morte della moglie Lucia Russo da cui ha avuto il figlio Stefano. La donna, che non è il primo amore di Memo Remigi il quale in passato ha avuto una storia con Barbara D’Urso, è venuta a mancare qualche mese fa lasciando nello sconforto l’artista.

Memo Remigi a Scherzi a Parte/ Cantante scambiato per paziente Rsa: “Non sono Aldo!”

Memo Remigi, dal lutto alla voglia di riscatto a Ballando con le stelle 2021

La partecipazione di Memo Remigi a Ballando con le Stelle è carica di significati. In primis, rappresenta un’occasione per accantonare il dolore del lutto. Ma è anche un modo per rappresentare gli anziani e dimostrare quel che possono dare ancora. «È una esperienza, quella di Ballando con le Stelle, che mi affascina molto e voglio arrivare preparato. Credo che sia un momento importante perché voglio veramente dimostrare che anche noi anziani possiamo ambire ad una vita normale. Basta crederci», ha raccontato infatti nei giorni scorsi a Il Tempo.

Lucia Russo, moglie Memo Remigi/ "Vuoto incolmabile dopo la sua morte"

Della ballerina Maria Ermachkova invece aveva già parlato a Oggi è un altro giorno, quando è stato svelato che è lei l’insegnante di ballo: «È talmente tanto bella lei che a me non mi guarderà nessuno», aveva scherzato Memo Remigi, rimasto per un attimo senza parole. Nessuno sconto o concessione però dalla sua insegnante, che lo ha messo subito in riga tra allenamenti fisici e prove di ballo. Oggi cominceranno a raccogliere i primi frutti a Ballando con le Stelle.

Chi è Maria Ermachkova? Scopriamo chi è l’elegante ballerina russa

Fascino e stile da vendere in effetti per Maria Ermachkova, una delle insegnanti di Ballando con le Stelle ed ora in coppia con il cantante e autore Memo Remigi. Ballerina di origine russe, grazie alla passione per la danza ha vinto molte competizioni, sia a livello nazionale che internazionale. Specializzata in danze standard e latino-americane, Maria Ermachkova ha viaggiato in tutto il mondo grazie alla danza: si è mossa tra Regno Unito, Cina, Canada, Usa e Italia. Nel 2014 è riuscita a vincere il “Blackpool Festival”, uno dei più famosi concorsi di ballo che esista. Maria ha ricoperto il ruolo di giudice di gara anche per il British World Dance Council (2015) e dal 2016 è entrata ufficialmente nella scuderia di Ballando con le Stelle.

La prima partecipazione di Maria a Ballando con la Stelle risale al 2016 dove ha ballato in coppia con Pierre Cosso. Nell’edizione 2018 e 2019 ha ballato con gli ospiti Vip tra cui Alessandro Del Piero. Nel 2020 ha fatto coppia con Tullio Solenghi. La ballerina è seguita da 7 mila followers, tiene molto alla sua privacy e custodisce gelosamente le informazioni riguardanti la sua famiglia e la sua sfera privata, anche se si sa che attualmente è fidanzata con Emiliano Biagetti. Ma sui social negli ultimi giorni si mostra spesso con Memo Remigi proprio in vista della puntata di oggi: «Siamo pronti e carichissimi per la prima puntata di Ballando con le stelle».

Memo Remigi e Maria Ermachkova la sorpresa di Ballando di Ballando con le Stelle?

In questi giorni Maria Ermachkova e Memo Remigi stanno facendo le prove in studio in preparazione della puntata della prima puntata di Ballando con le Stelle che andrà in onda sabato sera. La ballerina è molto soddisfatta del suo allievo. Memo Remigi si mostra nei video postati sui social si mostra divertito e sereno, ma la sua insegnante ha qualche preoccupazione. In ogni caso Memo Remigi è riuscito a superare di gran lunga le aspettative di Maria e a concentrarsi sul grande debutto previsto per sabato. Memo Remigi ha dichiarato che per lui Ballando con le Stelle è una grande esperienza, il programma lo ha sempre seguito da casa con il desiderio di potervi partecipare. Finalmente Memo Remigi è riuscito ad entrare nel cast di Ballando con le Stelle, ed è molto felice perché il suo sogno si è avverato. Memo Remigi non è di certo un “giovanotto”: il cantante ha 83 anni e per questo una parte di pubblico lo considera avanti con l’età e avrebbe preferito un concorrente più giovane. Mai un giudizio è stato più sbagliato: nel 2019 Simone Di Pasquale e Milena Vukovic, anche lei ottantenne sono arrivati al terzo posto. Memo Remigi sarà la rivelazione di questa edizione di Ballando con le Stelle. Qualche settimana fa, in occasione della presentazione dei concorrenti, il cantante ha mosso qualche passo nel salotto di Serena Bortone e ha dimostrato di avere grande agilità nonostante l’età.

La sua eleganza poi fa la differenza e per certi balli come il tango è fondamentale. Memo Remigi da poco ha perso la moglie dopo sessant’anni di vita insieme. Prima di morire per malattia la donna si è fatta promettere da Memo Remigi di vivere gli ultimi anni che gli restano alla grande. Forse è proprio per questo che il cantante senza esitare ha accettato di partecipare al talent di Milly Carlucci: un diversivo per non pensare, mentre per il pubblico è un modo per apprezzare il suo coraggio e la sua voglia di sorridere alla vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA