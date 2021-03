Lucia Russo, moglie morta Memo Remigi/ “Per me è come se fosse in vacanza”

Memo Remigi torna nello studio di “Oggi è un altro giorno” per lo spazio “Massimo 5 minuti” che oggi, martedì 2 marzo, sarà dedicato a Sanremo 2021. Un paio di settimane fa il cantante è stato ospite di Serena Bortone e in quell’occasione ha a lungo parlato della moglie Lucia Russo, scomparsa lo scorso gennaio a 82 anni. “Suono tutti i giorni, anche per dimenticare. Mia moglie Lucia non c’è più, a lei avevo dedicato ‘Innamorati a Milano’…”, ha confessato Remigi. Nonostante i tradimenti del cantante, Remigi e la moglie Lucia sono stati insieme 60 anni: “Ci siamo conosciuti a 22 anni, e in tutto questo periodo è riuscita a darmi tutto. Da fidanzata, da amante, da moglie e da mamma”. Memo ha ribadito di non essere stato sempre fedele alla moglie, “andavo e venivo”, ma Lucia ha sempre accettato il suo ritorno.

Lucia Russo: non ha mai tradito Memo Remigi

A differenza del marito, Lucia Russo non ha mai tradito Memo Remigi: “Nel periodo in cui ho avuto un allontanamento, lei ha avuto molti corteggiatori, uno in particolar modo la voleva sposare. ma non ha mai accettato, perché non voleva che un altro uomo potesse entrare nella casa in cui c’era suo figlio”. Tra le relazioni più note del cantante c’è quella con Barbara d’Urso, che recentemente la quale ha voluto puntualizzare come Remigi fosse all’epoca separato dalla moglie. Lucia Russo se n’è andata il 12 gennaio 2021 dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia. Nello studio di Serena Bortone, Memo Remigi ha ammesso di fare fatica a dire che se ne è andata per sempre: “Per me è come se fosse in vacanza”. Nello studio di Serena Bortone, Memo Remigi ha ricordato uno degli ultimi consigli che gli ha dato la moglie: “Quando stava male, mi ha raccomandato: ‘Cerca di vivere la vita nel migliore dei modi, tanto non ti manca molto’…”. Remigi ha dato il via ad un tour di concerti nelle case di riposo, per allietare i loro ospiti con i suoi grandi successi.



