LUCIA TRADISCE ORLANDO/ Lui: “A letto con un altro e parli pure?” (C’è Posta per te)

È scontro tra Lucia e Orlando a C’è posta per te. I due presentano due versioni diverse della stessa storia: lei parla di un bacio con Ciro, lui di un rapporto intimo nel loro letto. “Io credo a quello che vedo e a quello che so. Sei stato con uno dei miei migliori amici e parli ancora?” sbotta l’uomo. Lei però ribadisce: “Non ce la mettevo la faccia qui se ero andata davvero a letto con lui.” Ma quando Maria De Filippi chiede all’uomo se sia ancora innamorato di lei, lui nega “No, e gliel’ho detto anche diverse volte! Maria credimi, non è come dice lei.” Maria De Filippi però ammonisce l’uomo: “Io capisco le tue difficoltà, ma un uomo di 30 se le cerca se va con una di 15! È molto piccola”. Ma Orlando è irremovibile e non riesce a superare la cosa: ammette, infatti, di avere le prove del tradimento di Lucia, sia vocali che scritte. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lucia ha tradito Orlando: pace a C’è Posta per te?

Lucia è la protagonista della seconda storia di questa nuova puntata di C’è posta per te. Si tratta di una ragazza di 18 anni che è già mamma. Chiede l’aiuto di Maria De Filippi per chiedere scusa al suo compagno Orlando che avrebbe interrotto la loro convivenza a causa della vicinanza di lei a un altro: Ciro. Lei dichiara di non aver mai tradito il padre di suo figlio, eppure con Ciro ci sono state provocazioni e un palese corteggiamento culminato in un invito. Lei lo ha invitato a casa sua un giorno che Orlando è fuori ed è qui che Lucia e Ciro si baciano. Una cosa che prima lui e poi lei confidano a due amici in comune, Luca e Rosalba. Saranno però proprio questi amici a lanciare il sospetto ad Orlando.

Lucia chiede il perdono di Orlando a C’è Posta per te

Orlando arriverà a chiedere spiegazioni prima a Lucia, che nega però tutto, poi allo stesso Ciro, che conferma ma gli svela che con la sua compagna sarebbe andata oltre il bacio. Oggi Lucia chiama dunque C’è posta per te per riuscire a ricostruire il rapporto con il suo compagno. Orlando ha accettato l’invito ma rimane quasi impassibile quando di fronte trova la sua compagna. Lucia però prende parola per chiedergli scusa: “Io non provavo niente per quella persona, ho fatto una stupidata. Io sono qui per chiederti davanti a tutti perdonami, dammi un’altra possibilità. Io urlerei al mondo che ti amo. – e continua – Ti prometto che non sbaglierò più, che crescerò. Nostro figlio Michele ci aspetta a casa…”



© RIPRODUZIONE RISERVATA