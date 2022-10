Lucia Zagaria, mamma Rosanna Banfi e moglie Lino Banfi/ “Le proviamo tutte contro malattia”

Lucia Zagaria, il grande amore di Lino Banfi alle prese col morbo di Alzheimer. L’attore: “Non ricorda più”

Lucia Zagaria, oltre ad essere la moglie del famoso attore pugliese Lino Banfi, è anche la mamma della dolcissima Rosanna. Lucia ha ricoperto un ruolo fondamentale nella carriera del compagno, supportandolo fin dagli esordi e rimandandogli sempre accanto. I due sono ancora innamoratissimi, dopo una vita trascorsa insieme, anche se da qualche tempo la dolce metà di Lino Banfi sta combattendo contro il morbo di Alzheimer.

L’attore, in diverse interviste tv, ha raccontato dettagli commuoventi della malattia e del suo rapporto con Lucia, coinvolgendo la figlia Rosanna, che naturalmente non smette di restare accanto alla sua famiglia. “Lei dimentica un po’ di cose, non ricorda”, ha spiegato brevemente Banfi in riferimento a Lucia.

Rosanna sempre al fianco di mamma Lucia e di papà Lino Banfi

“A volte è anche cosciente e presente. Io non mi arrendo. La seguono i medici migliori. Voglio arginare la malattia. Le sto provando tutte. E quando posso la faccio ridere”, racconta Lino Banfi. Con un marito così al suo fianco, di sicuro, Lucia è in buone mani. E anche Rosanna ci tiene a fare la sua parte, circondando i suoi genitori di amore. Papà Lino, da quando ha interpretato Nonno Libero in Un Medico in Famiglia, è diventato un idolo per tantissimi italiani, ammaliati dalla sensibilità e la spontaneità del suo personaggio. Anche per questo, forse, tutti lo amano.

