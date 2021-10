Lucia Zagaria, moglie Lino Banfi/ Malattia non li divide: “ci ripresenteremo ancora”

Lucia Zagaria è la moglie del noto attore pugliese Lino Banfi. L’Italia intera si emoziona quando ‘Nonno Libero’ racconta le sue sensazioni struggenti per la malattia che ha colpito la moglie. Nelle parole del comico barese emergono emozioni contrastanti, come ironia e dolore, rassegnazione e voglia di andare avanti. In una delle tante interviste rilasciate in tv Lino Banfi aveva parlato con amarezza dello stato di salute della sua dolce Lucia: “Chiedo sempre di non scrivere mai e poi mai la parola Alzheimer perché per me è come ricevere una pugnalata al cuore”.

Walter e Rosanna, figli Lino Banfi/ Quella volta in cui l'attore diede di matto per..

Tanti i rimpianti scaturiti dopo il peggioramento della moglie, come il fatto di non essersi mai regalati una crociera, sognata per tanti anni inutilmente. “Non ci stiamo affatto godendo questi ultimi anni insieme. Abbiamo fatto pochi viaggi all’estero, anche perché io lavoravo tanto”, le parole di Lino Banfi.

Lino Banfi "Vendevo Rolex falsi a napoletani"/ "Ero povero, mi vestivo da soldato e…"

Lucia Zagaria, la malattia non la allontana da Lino Banfi

Con una sorprendente vena ironica, tipica del suo personaggio, Lino Banfi cerca anche i lati positivi in una situazione oggettivamente difficile e destinata a complicarsi ulteriormente. “A volte mi chiede come farò quando lei non riuscirà più a riconoscermi. Io, per tranquillizzarla, le dico che è semplice: ci ripresenteremo un’altra volta“, ha raccontato il comico di Bari. Un modo carino per dire che starà sempre al fianco della sua Lucia, ancora di più rispetto a quanto fatto in quasi sessanta anni di matrimonio.

Lucia Zagaria e Lino Banfi si sono conosciuti da giovanissimi, dando vita ad una storia d’amore straordinaria. La malattia non ha scalfito il loro rapporto, anche se le difficoltà inevitabilmente ci sono, come ammesso da Banfi a Domenica In: “Lucia ha sempre fatto un po’ più di confusione e mi dice ‘oddio dobbiamo morire tutti? Io voglio talmente bene a questa donna che le ho detto ‘Lucia, guarda, la maggior parte della gente che muore sono uomini quindi non ti preoccupare, alle donne tocca dopo a voi”.

Lino Banfi/ "Surprise Trip? Una bella commedia amara. È più Ronn Moss che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA