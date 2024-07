Chi sono Walter e Rosanna, figli di Lino Banfi/ L’attrice: “Quando ero piccolo lo vedevo poco, ma…”

La vita di Lino Banfi può essere descritta attraverso i suoi più grandi amori; il primo posto spetta alla famiglia, il secondo ovviamente alla sua longeva professione che lo vede primeggiare in qualità d’amore. Con la compianta moglie, Lucia Zagaria – scomparsa lo scorso anno – ha costruito un nucleo di affetti quanto mai viscerale; sessant’anni d’amore impreziositi dalla nascita di due figli, Walter e Rosanna Banfi.

Chi è Lino Banfi, il vero nome dell’attore e perché si chiama così/ Lo pseudonimo nato ‘grazie’ a Totò

Ma chi sono Walter e Rosanna, figli di Lino Banfi? Con un padre così dedito al mondo dello spettacolo e dell’arte, la loro passione dominante non poteva che essere la medesima. La secondogenita la conosciamo più che bene; spesso ospite in trasmissioni televisive ma soprattutto attrice di successo tra piccolo e grande schermo. Sulla stessa scia anche il primo dei figli di Lino Banfi, Walter; il 56enne si diletta come produttore e assistente alla regia e non sono mancate nel tempo le opportunità sul set in qualità di attore.

Chi sono Riccardo e Nunzia, genitori di Lino Banfi/ L’attore: “Se li avessi ascoltati oggi sarei un prete…”

Lino Banfi e l’amore dei figli Walter e Rosanna: “Ecco qual è il suo più grande pregio…”

Per quanto concerne la vita privata di Walter e Rosanna Banfi – figli di Lino Banfi – per il primo le informazioni sono piuttosto carenti. A dispetto del suo ruolo da protagonista nel mondo dello spettacolo, non ha mai rivelato particolari curiosità a proposito del suo stato sentimentale. Diverso il caso per la sorella Rosanna che, dal 1992, è sposata con suo marito Fabio Leoni.

“Quando ero piccola papà lo vedevo poco perché viaggiava tanto; poi quando è nato mio fratello Walter si è stanziato perché mamma non riusciva a fare tutto da sola…”. Questo il racconto di Rosanna Banfi – la seconda dei figli di Lino Banfi – a proposito degli impegni giovanili del padre nel mondo dello spettacolo che spesso lo tenevano lontano ma l’amore non è mai stato in discussione: “Il suo più grande pregio è la generosità; lo è in tutti i sensi, sia con i colleghi sia con chi ha bisogno. Lascia molto spazio ai più giovani, non è di quelli che protestano se non gli fai l’inquadratura…”.

Chi è Lucia Zagaria, com’è morta la moglie di Lino Banfi: la malattia/ “Aiutatemi a sognarla…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA